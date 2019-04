Rock in Rio confirma Cee Lo Green e Ney Matogrosso + Nação Zumbi como atrações no Palco Sunset

Após confirmar 5 atrações principais dos sete dias de evento, o Rock in Rio divulgou nesta sexta-feira (10) dois participantes do Palco Sunset, o palco secundário do evento. Os confirmados são o rapper americano Cee Lo Green além do mix brasileiro de Ney Matogrosso + Nação Zumbi.

Autor de grandes singles como Crazy e Forget You, Cee Lo comandará as ações no Palco Sunset no dia 23 de setembro, dia este que ainda não possui headline confirmado. Já Ney Matogrosso e a Nação Zumbi animarão a tarde do dia 22 de setembro que tem como principal atração a banda americana Bon Jovi, que vai animar o Palco Mundo.

Bon Jovi já está confirmado no evento (Foto: Divulgação/Rock in Rio)

O Palco Sunset, ou Pôr do Sol na tradução para o português, agita o público nas tardes que antecedem os shows do Palco Mundo e geralmente é composto por nomes alternativos da música mundial e brasileira além das misturas e dos duetos que já são marca registrada do palco.

Na última edição do evento, por exemplo, foram atrações do Palco Sunset nomes como a banda americana Korn, a banda brasileira de power metal Angra, John Legend e até mesmo o expoente da guitarra mundial, Steve Vai, que tocou junto com a Orquestra Camerata de Florianópolis. Nomes como Carlinhos Brown e Sérgio Mendes também foram atração.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro e já conta com alguns atrações confirmadas, são elas: Lady Gaga, Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi, e Red Hot Chili Peppers. Além destas supracitadas, nomes como Billy Idol, Fergie e Ivete Sangalo também estão confirmados e complementarão o evento.