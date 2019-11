Cerimônia do Oscar 2017: Moonlight surpreende e ganha Oscar de Melhor Filme

Obrigada por nos acompanhar, galera! Até a próxima. Acompanhe mais informações sobre Cinema aqui na VAVEL Brasil! Meu Twitter pessoal é @antillecap aonde novamente poderá encontrar informações algumas informações e resenhas sobre filmes e séries.

Así ha sido el momento más surrealista vivido en los #Oscar. Una equivocación en los sobres y... lo demás ya es HISTORIA. #Moonlight pic.twitter.com/zJhLhBY5uR — Nos gusta el cine (@nosgustacine) 27 de febrero de 2017

E Casey Affleck faturou a estatueta de Melhor Ator em Manchester À Beira Mar.

O prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante foi para Viola Davis por seu papel em Um Limite Entre Nós. A atriz havia perdido em 2009 para Taraji P Henson (O Misterioso Caso de Benjamin Button), todavia, após ganhar Emmy e Globo de Ouro, era a única premiação que faltava em seu currículo.

Em segundo lugar encontra-se Moonlight, com três estatuetas: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado.

La La Land é o maior vencedor da noite levando seis estatuetas para casa! Nas seguintes categorias: Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Canção Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.

02:15 - E o Oscar com a gafe histórica chega ao fim!

02:13 - Nada tira o ótimo discurso da equipe de Moonlight sobre superação, apesar da gafe feia nesse final de Oscar.

02:11 - Todos na plateia estão chocados com a gafe do Melhor Filme.

02:10 - GAFE FEIA! Não foi La La Land que ganhou o Oscar, foi Moonlight!

02:09 - E o Oscar de Melhor filme vai para... LA LA LAND!

02:03 - E os indicados a Melhor Filme já estão sendo apresentados. Quem será que leva?

01:58 - La La Land agora soma seis estatuetas e pode vencer mais a de Melhor Filme. Será que leva?

01:57 - E FOI ELA QUE VENCEU! EMMA STONE! Um das melhores atrizes da nova geração, vencendo o prêmio de Melhor Atriz e confirmando o que todos previam.

01:56 - Falta Emma Stone completar a chance para aumentar o numero de estatuetas para La La Land. Será que vai?

01:54 - E quem vai anunciar as indicadas de Melhor Atriz? O lindíssimo Leonardo Di Caprio, vencedor do Oscar passado como Melhor Ator.

01:52 - Casey Affleck faz um discurso agradecendo a todos que acreditaram nele, fazendo o irmão Ben Affleck lagrimar.

01:51 - E O VENCEDOR DO OSCAR DE MELHOR ATOR É CASEY AFFLECK! Totalmente inesperado! Mas lembrando que ele atuou brilhantemente em Manchester À Beira Mar.

01:47 - Brye Larson (vencedora do Oscar de Melhor Atriz no ano passado) apresenta os indicados a Melhor Ator. Não podemos esquecer de depositar nossa fé em Ryan Gosling.

01:45 - La La Land agora conta com cinco estatuetas e ainda poderá levar o de Melhor Ator e Atriz. Tanto Ryan Gosling quanto Emma Stone são os favoritos, respectivamente.

01:43 - Damian Chazelle é o Melhor Diretor por La La Land. Indiscutivelmente merecido!

01:41 - Hayley Barrey lindamente para apresentar os indicados a Melhor Direção. Quem sabe La La Land ganha de novo...

01:33 - Barry Jankins e Tarrel Alvin levam a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado. Os favoritos por adaptarem Moonlight, que leva sua segunda estatueta na noite.

01:32 - Amy Adams no palco para apresentar Melhor Roteiro Adaptado. Vamos ver se A Chegada leva de novo.

01:31 - O filme do irmão do Ben Affleck leva a primeira estatueta! O premio de Melhor Roteiro Original é de Manchester À Beira Mar.

01:29 - Além das piadas de Jimmy Kimmel a Matt Damon. É Damon e Ben Afleck que estão no palco apresentando o vencedor de Melhor Roteiro Original.

01:24 - Emocionante homenagem à Carrie Fischer com a icônica frase: May The Force Be With You (Que a força esteja com você)!

01:20 - Homenagem no palco aos falecidos de 2016. Incluindo Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia. e sua mãe Debbie Reynolds.

01:18 - LA LA LAND LEVA O QUARTO! A canção City of Sky levou a estatueta de Melhor Canção Original.

01:16 - Scarlett Johanson no palco para apresentar o vencedor de Melhor Canção Original.

01:15 - LA LA LAND LEVA MAIS UMA! DESTA VEZ COMO MELHOR TRILHA!

01:14 - Samuel L. Jackson apresentando Melhor Trilha Sonora.

01:12 - RETA FINAL! Só faltam 8 categorias e são elas: Filme, Ator e Atriz, Canção e Trilha, Diretor, Roteiro Adaptador e Original.

01:08 - John Legend cantando as duas musicas indicadas ao Oscar por La La Land.

01:04 - Emma Stone e Ryan Gosling, casal de La La Land no palco chamando John Legend para cantar no palco do Oscar esta noite.

00:56 - La La Land leva a segunda estatueta do Oscar, desta vez de Melhor Fotografia. Empatando com Até O Último Homem, como maiores vencedores da noite.

00:56 - Meryl Streep (que está concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz) e Javier Bardem no palco para entregar o premio de Melhor Fotografia.

00:50 - Jimmy zoando Donald Trump AO VIVO! Mandou uma mensagem dizendo #Melrysayshi.

00:47 - O vencedor da noite de Melhor Curta Metragem é Sing!

00:44 - E o Oscars não para! The White Helmets leva a estatueta de Melhor Curta Documentário! O mini - documentário é produzido pela Netflix.

00:41 - Para os que acharam que a produção dirigida por Mel Gibson não ganharia nada, já faturou duas estatuetas.

00:37 - John Gilbert recebe o premio de Melhor Montagem pelo filme Até O Ultimo Homem.

00:34 - Michael J. Fox e Seth Rogen entram para apresentar os indicados melhor montagem no carro ícone do filme De Volta Para o Futuro.

00:30 - MOGLI: O MENINO LOBO GANHA O OSCAR DE MELHOR EFEITOS ESPECIAIS. MERESSIDÍSSIMO!

00:20 - O apresentador, Jimmy Kimmel, surpreendeu a plateia do Oscars ao convidar turistas para a cerimonia. MELHOR APRESENTADOR DO OSCARS NOS ÚLTIMOS ANOS!

00:14 - LA LA LAND DESENCANTA E LEVA A PRIMEIRA ESTATUETA DA NOITE! A estatueta veio pelo premio de Melhor Design de Produção.

00:12 - ZOOTOPIA LEVA O PREMIO DE MELHOR ANIMAÇÃO. Mais uma vez a Disney mantendo a hegemonia.

00:10 - Agora os indicados a melhor animação. A Disney tem dois concorrentes: Zootopia e Moana.

00:08 - O vencedor do melhor curta de animação foi Piper. O curta mais engraçado e fofinho dos que concorriam.

00:07 - La La Land até agora não recebeu nenhuma estatueta.

23:59 - O premio de Melhor Longa Estrangeiro vai para: O Apartamento, do Irã. O diretor não foi receber o prêmio em protesto a nova lei de imigração dos Estados Unidos.

22:55 - Homenagem aos filmes que emocionaram a Academia.

22:51 - Animais Fantásticos e Onde Habitam ainda concorre a mais uma categoria, será que hoje ele leva duas estatuetas para casa?

22:48 - Viola Davis recebeu o primeiro Oscars da carreira. E merece muito mais daqui pra frente!

22:44 - Viola Davis faz discurso emocionada, agradecendo a todos e dedicando as pessoas comuns e até o Denzel!

23:44 - VIOLA DAVIS RECEBE O PREMIO DE MELHOR ATRIZ COADJUVANTE! MERECISSIMO, UMA DAS MELHORES ATRIZES DA ULTIMA GERAÇÃO. RAINHA DEMAIS!

23:41 - As indicadas a melhor atriz coadjuvante estão em cena, será que Viola Davis leva?

23:38 - Jackie Chan está sendo homenageado pela Academia por conta de toda a sua carreia.

CURIOSIDADES: Em 6 categorias anunciadas, venceram 6 filmes diferentes!

CURIOSIDADES: A estatueta de melhor figurino para Animais fantásticos e onde habitam, fez o filme ser o primeiro vencedor do Oscar da saga Harry Potter.

Uma pena Rogue One não ter levado prêmio de melhor mixagem, injustamente o filme só tem mais uma indicação.

23:29 - Melhor Mixagem de Som foi para... Até o ultimo último homem. Filme do Mel Gibson, estrelado por Andrew Garfield.

23:27 - A Chegada ganha o prêmio de Melhor Edição de Som. UM FILMAÇO, diga-se de passagem.

23:36 - Sofia Butella e Chris Evans estão apresentando os indicados a melhor edição e mixagem de som.

23:22 - Inclusive, Auliì Cravalho é a Moana!

22:14 - The Rock em cena para chamar a apresentação de Lin Manuel Miranda e Auli'i Cravalho para cantar How Far I’ll go, canção que disputa o premio de melhor canção original.

22:13 - O.J: Made in América é um documentário produzido pela ESPN e já rendeu inúmeros prêmios.

22:12 - O.J.: Made in América leva o premio de Melhor documentário.

22:10 - Os indicados a Melhor Documentário são: Fogo no Mar, I Am Not Your Negro, Life, Animated, O.J: Made in America e A 13ª Emenda.

22:08 - O trio de Estrelas Além do Tempo chama em uma bela homenagem Kathrine Johnson, a única viva da época em que o filme se passa.

22:07 - Novamente piadas a Trump de Jimmy Kimmel, usando agora Doutor Estranho.

23:02 - E La La Land perdeu a primeira categoria! O vencedor de Melhor Figurino é Animais Fantásticos e Onde Habitam.

22:58 - Esquadrão Suicida ironicamente e questionavelmente levou o prêmio de Melhor Cabelo e Maquiagem.

22:58 - Os indicados a melhor cabelo e maquiagem são: Star Trek e Esquadrão Suicida.

22: 53 - Mahershala Ali: "Espero que a nomeação se deva a meu trabalho e não a cor da minha pele. Ressaltando o racismo existente em hollywood.

22:50 - Mahershala Ali fez discurso emocionado, além do fato que o ator será papai.

22:49 - E o vencedor de Melhor Ator Coadjuvante é Mahershala Ali, por seu papel em Moonlight

22:48 - Os indicados a melhor ator coadjuvante são: Lucas Hedges, "Manchester à Beira Mar"; Dev Patel, “Lion: Uma Jornada para Casa”; Jeff Bridges, “A Qualquer Custo”; e Michael Shannon, “Animais Noturnos”.

22:46 - Alycia Vykander apresentando os indicados a melhor ator coadjuvante/

22:44 - Passando a sequencias dos vencedores ao Melhor Ator Coadjuvante.

22:42 - Em menos de 10 minutos de cerimonia, o apresentador da noite, Kimmel fez inúmeras críticas a Trump.

22:35 - O anfitrião desta noite chamado por Justin Timberlake é Jimmy Kimmel!

22:30 - Logo na abertura, Justin Timberlake começa cantando Can't Stop The Feeling. Música indicada a melhor canção original pela animação Troolls.

22:30 - A CERIMONIA COMEÇOU!

22:03 - Os indicados à melhor trilha sonora original são: Justin Hurwitz (La La Land), Micachu (Jackie), Dustin O'Halloran e Hauschka (Lion), Thomas Newman (Passengers) e e Nicholas Britell (Moonlight: Sob a Luz do Luar).

21:59 - Ryan Gosling posa para o tapete vermelho, o indicado como melhor ator por sua atuação em La La Land.

21:53: Os indicados à melhor diretor são: Damien em La La Land, Denis por A Chegada, Barry Jenkins em Moonlight, Mel Gibson em Hack Ridge e Kenneth L por Manchester à Beira Mar.

21:51 - Os indicados para melhores efeitos especiais são: Horizonte Profundo / Kubo, Doutor Estranho, Rogue One e Mogli.

21:46 - A atriz Meryl Streep recebeu sua vigésima indicação pelo papel em Florence - Quem é Essa Mulher? Disputado como melhor atriz. Sua última indicação foi em 2015, por Caminhos da Floresta, na época ela perdeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

21:41 - As indicadas à melhor atriz são: Emma Stone (La La Land), a francesa Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Meryl Streep (Florence - Quem é Essa Mulher?) e Natalie Portman (Jackie)

21:35 - Emma Stone indicada a melhor atriz (e favorita) ao ganho da estatueta por La La Land.

21:34 - Emma Watson aparece mais linda do que nunca no tapete vermelho.

21:29 - Relembrando os indicados a melhor fotografia são: A chegada, La La Land, Moonlight e Lion/ Silence.

21:25 - A fita azul usada por alguns no red carpet é da ACLU, uma ONG que defende os direitos e liberdades dos cidadãos. Claramente um protesto ao governo de Donald Trump.

21:21 - Mahershala Ali, indicado como melhor ator coadjuvamente por Moonlight no red carpet.

21:17 - o ator britânico Dev Patel (Lion - Uma Jornada para Casa) aparece no tapete vermelho.

21:14 - Natalie Portman, vencedora do Oscar de melhor atriz em 2009 por sua atuação em Cisne Negro e atual concorrente pela segunda estatueta na categoria, confirmou que não irá à cerimônia, devido a gravidez em estado avançado.

Os melhores filmes do ano serão homenageados na 89ª edição anual do Oscars, cerimônia que acontece neste domingo, às 21h, transmitida para o mundo todo direto do Teatro Dolby em Hollywood.

Jimmy Kimmel é quem vai conduzir a cerimônia. O apresentador já esteve à frente de diversas premiações, principalmente no Emmy, mas esta é a primeira vez que ele apresenta o Oscar.

Na cerimônia deste domingo, todas as canções nomeadas na categoria Melhor Canção serão executadas.

Justin Timberlake vai subir ao palco para tocar seu hit "Can not Stop the Feeling" do filme Trolls. É a primeira vez que Timberlake se apresenta no Oscar e também é sua primeira indicação.

John Legend irá cantar as músicas "Audition (The Fools Who Dream)" e "City of Stars", do filme La La Land. sta é a segunda apresentação de Legend no show após o seu desempenho de sua canção ganhadora de um Oscar, "Glory", de Selma, em 2015.

"How Far I Will Go", do filme de animação Moana será apresentada por Lin Manuel Miranda e Auli'i Cravalho, ambos apresentando-se pela primeira vez em uma cerimônia do Oscar.

O cantor Sting também sobe no palco para cantar The Empty Chair, do filme Jim: The James Foley Story. Sting já foi indicado ao Oscar três vezes na categoria de Melhor Canção.

Alguns vecedores do Oscar 2016 foram convidados para apresentar os vencedores nas diversas categorias, como Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance e Alicia Vikander.

Além destes, também marcarão presença na cerimônia Amy Adams, Riz Ahmed, Javier Bardem, John Cho, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Mann, Janelle Monae, David Oyelowo, Emma Stone, Charlize Theron, Halle Berry, Jamie Dornan, Chris Evans, Gael Garcia Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Kate McKinnon, Shirley MacLaine e Hailee Steinfeld.

La La Land, como em todas as outras premiações do ano, lidera a lista com 14 indicações, sendo o filme mais indicado da história. As categorias em que La La Land concorrem incluem melhor filme, melhor diretor (Damien Chazelle), melhor ator em um papel principal (Ryan Gosling), melhor atriz em um papel principal (Emma Stone) e dois para melhor canção.

Moonlight está em segundo lugar com oito nomeações, incluindo melhor filme, diretor (Barry Jenkins), melhor ator em um papel de apoio (Mahershala Ali) e melhor atriz em um papel de apoio (Naomie Harris). Chega também a receber oito indicações, incluindo menções para design de produção, cinematografia, som, melhor filme e diretor (Denis Villeneuve).

Lion, Manchester à Beira-Mar e Até o Último Homem receberam seis indicações.

Na TV por assinatura, a transmissão da 89ª cerimônia do Oscar fica a cargo do canal TNT. O tapete vermelho pode ser acompanhado pelo canal E!.

Na TV aberta, a Globo, que sempre transmite a cerimônia, este ano optou por transmitir o desfile de Carnaval. Os melhores momentos do Oscar 2017 poderão ser conferidos na segunda-feira, com comentários do ator Miguel Falabella no Vídeo Show.