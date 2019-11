Suma de Letras confirma “A hora do Lobisomem”, como segundo livro da Biblioteca Stephen King

A editora Suma de Letras confirmou por meio do seu Facebook, que A hora do Lobisomem, originalmente lançado em 1982, será o segundo volume da Biblioteca Stephen King.

Com o intuito de resgatar obras clássicas do autor, muitas delas sequer lançados no Brasil, os livros que fazem parte deste selo, são confeccionados em capa dura, além de conteúdo extra. O primeiro volume foi Cujo. Publicado nos EUA em 1981, e lançado pela editora em 2016. Além da história o livro trouxe uma entrevista feita por King.

O livro narra a história de assassinatos que estariam sendo ocasionados por um lobisomem em Tarker´s Mills localizada no Maine. Curiosamente a cidade é vizinha de Chester´s Mills, localidade que seria coberta por uma estranha redoma anos depois.

A ideia do livro nasceu durante a World Fantasy Award, uma conversão de livros. King concorria com os livros Sombras da Noite e Dança da Morte. Durante a feira um editor propôs a King escrever um livro em formato de calendário, com 12 capítulos e um limite de 500 palavras. Após concluído o trabalho teria o sugestivo nome de “Calendário d Horror de Stephen King. Depois estudar o tema que seria algo envolvendo lobisomens, King acabou escrevendo o “Cycle of the Werewolf.”

Assim nasceu A Hora do Lobisomem, dividido em 12 capítulos. A cada noite de lua cheia mortes acontecem em Tarker’s Mills. O livro é curto, com pouco mais de 100 páginas. Como destaque para as ilustrações de Bernie Wrightson, que trabalho com King nas capas das edições americanas de A Dança da Morte, Creepshow e Torre Negra V: Lobos de Calla.

Em 1985 veio a versão para o cinema. O filme também é conhecido com Bala de Prata. A última vez que o livro foi publicado no Brasil, foi em 1987 pela editora L&PM. A Suma não divulgou datas de lançamento. Abaixo o trailer do filme de 1985.