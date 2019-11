Assista ao trailer do documentário 'I am Heath Ledger'

Um dos mais talentosos atores da sua geração, Heath Ledger estrelou filmes como O Segredo de Brokeback Montain, O Patriota, teve uma atuação história como o Coringa do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas e faleceu precocemente em 2008, é tema do documentário 'I Am Heath Ledger', do diretor Derik Murray.

'I Am Heath Ledger' mostra um pouco da intimidade de Heath Ledger através das lentes de sua própria câmera. Sua rotina diária, gravada por ele mesmo, mostrando toda sua energia criativa e o quanto ele era amoroso com as pessoas que estava na sua vida. O documentário será exibido em alguns cinemas a partir do dia 3 de maio deste ano e também será lançado em DVD dia 23 de maio, pela Virgil Films.

O documentário também mostra algumas imagens memoráveis do início da carreira do ator na Austrália. Assista o trailer de 'I Am Heath Ledger':