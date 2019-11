Adaptações literárias que estreiam em 2017

Se você ama livros, com certeza já sentiu aquela mistura de medo e ansiedade após saber que seu livro favorito será adaptado para um filme ou série. Confira algumas adaptações que irão lançar ainda este ano:

It-A Coisa

Divulgaçao/Warner Bros

Stephen King irá ganhar destaque este ano nos cinemas, dois dos seus livros serão adaptados para o cinema: It-A Coisa e A Torre Negra, lançamento previsto para o segundo semestre de 2017. Mesmo ganhando um remake para a TV em 1990, a nova adaptação para as telas do cinema tem causado grande expectativa para os fãs do autor, já que o livro será dividido em dois filmes dando a oportunidade de manter características marcantes do livro de mais de 900 páginas. A primeira parte desta adaptação acontece em 1980 onde um grupo de amigos, nomeados de Loser Club, tem como principal oponente o, nada acolhedor, palhaço Pennywise. Responsável pelo desaparecimento de crianças em sua cidade. A refilmagem de It tem data de estreia para o dia 7 de setembro.

Anne

Divulgação/Netflix

O livro de L. M. Montgomery ganha vida com a nova série dramática da Netflix. Desta vez vamos acompanhar Anne de Green Gables, uma menina que por viver em variados orfanatos ao longo da sua vida usa a imaginação como sua principal força. A menina de cabelos curtos e jeito peculiar acaba mudando a perspectiva de todos a sua volta. Anne estreia no 12 de maio, na Netflix.

Extraordinario

Imagem: Revista People

Publicado no Brasil através da editora Intrínseca, Extraordinário conta a história de Auggie, um menino com deformidade facial que traz dentro de si uma extraordinária pureza ao correr atrás de seu maior sonho, ser tratado como as outras crianças. A adaptação do livro de

R. J. Palacio chega aos cinemas norte-americanos do dia 17 de novembro, mas sem data de estreia no Brasil.

Deuses Americanos

Divulgação/STARZ

A série será uma adaptação da obra de Neil Gaiman, com produção executiva do autor e criação de Bryan Fuller (Hannibal, Star Trek:Discovery) e Michael Gree (Kings, Lanterna Verde, Logan). Um episódio piloto já foi exibido nos Estados Unidos e teve uma boa aceitação tanto dos críticos quando dos apaixonados pelo livro. Neste roteiro piloto conhecemos Shadow Moon, um ex-presidiário que após a morte de sua mulher vagueia em um mundo abalado pela presença de deuses mitológicos da Antiguidade e atuais vicios humanos. Você poderá assistir Deuses Americanos a partir do dia 1° de maio no Amazon Prime.

Tudo e Todas as Coisas

Divulgaçao/Warner Bros

Nicola Yoon terá um dos seus maiores sucessos adaptado nas mãos da diretora Stella Meghie, pela Warner Bros Pictures e MGM Studios. O romance gira em torno de Maddy, uma jovem com uma rara doença que a impede de sair de casa, tendo contato somente com sua mãe e uma enfermeira. O modo de vida que até então era aceita por Maddy, se torna um problema quando Olly muda para a casa ao lado mudando a sua, o vizinho abala seu coração e a forma que a garota encara seus medos e sonhos. Tudo e Todas as Coisas tem estreia marcada para o dia 15 de junho.