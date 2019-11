Resenha "A garota no trem", de Paula Hawkins

Publicado em 2015 pela Editora Record, o livro que inspirou o filme de mesmo nome conta a história de Rachel, uma mulher alcoólatra e decadente que todos os dias pega o trem das 8h04 de Ashbury para Londres, aonde finge que trabalha, seja por medo ou vergonha de contar para a amiga que mora de favor, que foi despedida do emprego. Todos os dias ela olha do trem para as casas da rua aonde já tinha vivido e sido feliz.

Uma casa em particular chamava a atenção dela, onde um casal vivia e ela ficava observando o que eles faziam, imaginando uma vida perfeita e até havia dado nomes ao casal: Jess e Jason. Até o dia em que ela vê Jess com outro homem. Um tempo depois, a mulher que na verdade se chamava Megan, é dada como desaparecida. Rachel resolve contar o que sabia, pois estava no mesmo dia e na mesma rua que Megan desapareceu. Além disso, ela estava com um galo na cabeça e vários machucados pelo corpo. O problema é que ela não se lembra muita coisa por causa do excesso de bebida que ela tinha tomado, e a polícia não a levou a sério.

Por causa do desaparecimento de Megan, Rachel aos poucos vai aprendendo a lidar com o vício, primeiro para tentar se lembrar de algo importante, e segundo, aceitar o término do seu casamento, que há anos liga e procura Tom, seu ex-marido, como tentativa de reconciliação, apesar de ele estar casado novamente e ter uma filha.

A história não é contada de forma linear e sim por várias personagens. A autora coloca o dia, hora e local com o nome da personagem e assim o enredo conta com a perspectiva de Rachel, Megan e Anna, a mulher do ex de Rachel. Rachel é uma personagem que causa sentimentos ambíguos devido a sua personalidade: fraca, carente, necessita de atenção, e mente para os outros como forma de alimentar as fantasias e histórias que cria na sua cabeça. Às vezes o leitor pode sentir pena dela, e às vezes raiva pelas atitudes tomadas. Megan é uma personagem mais forte: o jeito como lida com as coisas e seus pensamentos mostram que ela é uma mulher decidida, apesar do caráter falho. E Anna, assim como Rachel, apesar de ser menos problemática, também procura viver nas fantasias, tentando manter seu mundo perfeito.

O thriller se desenrola a partir do momento que cada personagem é apresentado, mas o final não é tão “misterioso” quanto poderia ter sido. Enquanto o mistério do desaparecimento da mulher continua, Rachel busca tentar se lembrar do que tinha acontecido naquela noite, algo que pudesse ajudar e acaba fazendo sua própria investigação. Ao mesmo tempo, tenta lutar contra a obsessão pelo ex-marido, o vício que a atormenta e o medo que começa a sentir a cada nova descoberta.

O best seller foi adaptado para o cinema, com a atriz Emily Blunt interpretando Rachel, Haley Bennett como Megan, Rebecca Ferguson no papel de Anna e Justin Theroux é Tom no longa, que foi lançado no Brasil em 4 de novembro de 2016. Confira o trailer abaixo:​

Quem é a autora

(Foto: Divulgação)

Paula Hawkins é uma escritora britânica nascida no Zimbábue, no ano de 1972. Ela começou a escrever comédia romântica sob o pseudônimo Amy Silver, mas não emplacou nenhuma das histórias, até escrever “A garota no trem” (2015), um suspense no estilo thriller, que rapidamente virou best seller. Em 2016, ela foi eleita uma das 100 Mulheres mais importantes do ano pela BBC.