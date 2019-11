Resenha: Jogo Perigoso de Stephen King

Qual foi a última vez que você realmente sentiu medo? Foi quando acordou a noite e distraidamente olhou pela janela, e viu aquela pessoa lhe encarando as três da madrugada? Teve que passar por um local alto, mesmo morrendo de medo de altura? São inúmeras as situações que nos fazem temer pela nossa própria vida.

É mais ou menos isso que Jessie enfrentou em Jogo Perigo, livro escrito por Stephen King em 1991 e publicado no Brasil pela editora Suma de Letras, tem como título original de Gerald´s Game. Mas o livro obviamente vai muito além do medo, do simples medo característico das obras de King. Sexo, rotina, abusos infantis são retratados na obra.

O próprio King deu uma das melhores explicações sobre o medo no prefácio de Sombras da Noite: “A coisa debaixo da minha cama esperando para agarrar meu tornozelo não é real. Sei disso, e também sei que se tomar cuidado e ficar sempre com as pernas embaixo da coberta, ela jamais vai conseguir agarrar meu tornozelo”.

Casada com o advogado Gerald o relacionamento já tinha caído no marasmo havia muito tempo. Jessie acabou sucumbindo as investidas do marido em apimentar a relação com jogos sexuais. Para isso o uso de algemas começou a ser recorrente durante os momentos íntimos do casal. Como toda novidade Jessie acabou gostando e incentivando o marido em seus desejos, com a triste ilusão de que tais brincadeiras poderiam salvar um relacionamento que mesmo estável, não duraria muito mais tempo.

Como toda novidade mal administrada, as práticas de BDSM acabaram atrapalhando mais do que ajudando, Gerald era um bom homem, mas não era de ouvir respostas e indagações negativas durante suas brincadeiras, ou em qualquer situação.

Durante um dos jogos, tudo muda após Gerald não ouvir o apelo da mulher para que retirasse as algemas. Em um momento intempestivo, Jessie acaba golpeando o marido que morre literalmente a seus pés. Presa pelos braços, seminua em uma casa isolada, todos os seus medos e temores mas íntimos começaram a aflorar por meio de vozes que dependendo da situação davam dicas, cobravam e criticavam seus atos pregressos.

Um panorâmica dos problemas que Jessie enfrentou durante sua estada na casa do lago. (Foto: Divulgação)

É a partir deste ponto que todas as ações de Jessie são questionadas por ela mesmo. Situações do seu passado que passam por um complicado relacionamento com a mãe até o abuso cometido pelo pai, explicam muito da sua personalidade e como isso vai influenciar suas tentativas de escapar das algemas e quem sabe sair com vida.

King conseguiu construir uma boa narrativa. Todas as ações para que Jessie escape são descritas de forma bem visual. Acabamos torcendo por cada centímetro de avanços em suas tentativas. Mesmo que elas acabem por não surtirem efeito realmente prático. As “vozes” também merecem destaque. Todos temos as tais “ajudas” da nossa mente nas mais diversas situações. Na história as “conselheiras” de Jessie acabam ajudando sua “dona” a traçar a melhor maneira de sair da situação em que se meteu, e também ajudam a entender fatos do passado envolvendo a família. Se tirarmos todo o terror que o livro tem, as cenas de sangue e até a parte sobrenatural, as situações enfrentadas pela protagonista quando criança são mais comuns do que se imagina, o que acabou moldando sua personalidade.

O final do livro é bem diferente do que o leitor espera. Não desagrada, mas pode desapontar quem espera algo mais racional. Existem monstros, mas não os monstros comumente encontrados em outras obras de King. Nesta o autor deixa bem claro que o verdadeiro monstro, está muito mais perto do que se pode imaginar. Esqueça os armários, camas ou bueiros. O verdadeiro mostro está dentro de nós.

