Primeiro trailer da adptação de Extraordinário é divulgado

A adaptação de Extraordinário recebeu na manhã de hoje (24) seu primeiro trailer, publicado pelo programa norte-americano Today Show. Após o lançamento do trailer, as expectativas pelo só aumentaram. Embora carregado de cenas emocionantes, a trilha sonora suave e fotografia com elementos no tom de azul claro trazem leveza à adaptação cinematográfica que tem como foco um assunto tão sério. Para os fãs do livro de R.J.Palacio que ainda estão preocupados com um possível deslize. Vale lembrar que o longa será dirigido por Stephen Chbosk, escritor de As Vantagens de Ser Invisível, A Bela e a Fera (2017) e Convergente, da série Divergente.

O filme adaptado do livro Extraordinário, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, conta a história de Auggie (Jacob Tremblay), um menino com deformidade facial que com sua pureza, sinceridade e alegria tem a missão de ser aceito por todos a sua volta. Durante a trama Auggie conta com a ajuda de seus pais, interpretados por Julia Roberts e Owen Wilson, sua família e amigos que vai conquistando ao longo da história.