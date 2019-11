O Iluminado é confirmado como terceiro livro da Biblioteca Stephen King

A editora Suma de Letras confirmou nesta quinta-feira 01, em suas redes sociais o terceiro livro da Biblioteca Stephen King, O Iluminado. Lançado nos Estados Unidos em 1977, o livro foi o terceiro da carreira de Stephen King, e o primeiro a virar Best-Seller.

Por conta do sucesso, a obra foi o ponto de partida na consolidação de King como escritor. A inspiração para a história veio, depois da visita de King ao Hotel Stanley no Colorado em 1974 e sua reabilitação do alcoolismo.

Jack Torrance é o personagem principal da história. Um postulante a escritor e alcoólatra, acaba aceitando o emprego de zelador no Hotel Overlook, durante a baixa temporada. Para tal se muda com sua esposa Wendy e seu filho Danny. Para piorar a estada da família, uma terrível nevasca acaba deixando o hotel isolado. A partir deste ponto Danny acaba descobrindo poderes, que revelam o passado terrível do hotel.

O livro ganhou uma sequência em 2013. Em Dr. Sono, King acaba revelando o destino de Danny Torrance, 30 anos depois. O enredo também gira em torno de poderes sobrenaturais.

Adaptação para o cinema

Em 1980 Stanley Kubrick lançou sua adaptação para o cinema. O filme que teve Jack Nicholson no papel de Jack, acabou sendo uma das adaptações mais controversas da história do Cinema. Stephen King fez duras críticas a produção de Kubrick, exigindo a retirada do filme da lista de adaptações de suas obras.

Duas edições

Surpreendendo os fãs a editora Suma de Letras, acabou lançando uma nova versão de O Iluminado, mesmo tendo em seu catálogo a opção em brochura. A nova edição, vai contar com um novo epílogo e introdução. Não foi divulgado a data de lançamento

Biblioteca SK

Lançada em 2016, a Biblioteca SK é a aposta da Suma no resgate de obras esgotadas ou inéditas do autor no Brasil. O primeiro volume foi Cujo, seguido de A Hora do Lobisomem. Está prevista para o segundo semestre a reimpressão de A Incendiária.

A Hora do Lobisomem, o primeiro lançamento de 2017

Sinopse de O Iluminado

O romance, magistralmente levado ao cinema por Stanley Kubrick, continua apaixonando (e aterrorizando) novas gerações de leitores.

A luta assustadora entre dois mundos. Um menino e o desejo assassino de poderosas forças malignas.

Uma família refém do mal. Nesta guerra sem testemunhas, vencerá o mais forte.

Danny Torrance não é um menino comum. É capaz de ouvir pensamentos e transportar-se no tempo. Danny é iluminado. Será uma maldição ou uma bênção? A resposta pode estar guardada na imponência assustadora do hotel Overlook.

Em O iluminado, quando Jack Torrance consegue o emprego de zelador no velho hotel, todos os problemas da família parecem estar solucionados. Não mais o desemprego e as noites de bebedeiras. Não mais o sofrimento da esposa, Wendy. Tranquilidade e ar puro para o pequeno Danny livrar-se das convulsões que assustam a família.

Só que o Overlook não é um hotel comum. O tempo esqueceu-se de enterrar velhos ódios e de cicatrizar antigas feridas, e espíritos malignos ainda residem nos corredores. O hotel é uma chaga aberta de ressentimento e desejo de vingança. É uma sentença de morte. E somente os poderes de Danny podem fazer frente à disseminação do mal.

Sinopse de Dr. Sono

Mais de trinta anos depois, Stephen King revela a seus leitores o que aconteceu a Danny Torrance, o garoto no centro de O iluminado, depois de sua terrível experiência no Overlook Hotel. Em Doutor Sono, King dá continuidade a essa história, contando a vida de Dan, agora um homem de meia-idade, e Abra Stone, uma menina de doze anos com um grande poder.

Assombrado pelos habitantes do Overlook Hotel, onde passou um ano terrível da infância, Dan ficou à deriva por décadas, desesperado para se livrar do legado de alcoolismo e violência do pai. Por fim, ele se instala em uma cidade de New Hampshire, onde encontra abrigo em uma comunidade do Alcoólicos Anônimos que o apoia e um emprego em uma casa de repouso, onde seu poder remanescente da iluminação fornece o conforto final para aqueles que estão morrendo. Ajudado por um gato que prevê a morte dos pacientes, ele se torna o Doutor Sono.

Então Dan conhece Abra Stone, uma menina com um dom espetacular, a iluminação mais forte que já se viu. Ela desperta os demônios de seu passado e Dan se vê envolvido em uma batalha pela alma e sobrevivência dela. Uma guerra épica entre o bem e o mal, uma sangrenta e gloriosa história que vai emocionar os milhões de fãs de O Iluminado e satisfazer os leitores deste novo clássico da obra de King.