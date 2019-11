Suma de Letras confirma edição brasileira de Sleeping Beauties, livro de Stephen e Owen King

Por meio da sua fanpage no Facebbok, a editora Suma de Letras confirmou neste sábado 03, a edição brasileira de Sleeping Beauties, livro de Stephen King em parceria com o filho Owen. A história narra um mundo sem mulheres, que misteriosamente adormecem.

O livro será lançado nos Estados Unidos em Setembro. Seguindo os passos do pai, Owen já tem quatro livros publicados (Intro to Alien Invasion, Double Feature, Who Can Save Us Now? e We´re All in This Together). Também foi coautor de outras obras.

Além deste projeto, King também finaliza Gwendy’s Button Box, em parceria com Richard Chizmar. O romance se passa em Castle Rock, cidade fictícia no Maine, que já apareceu em vários livros de King como “A Zona Morta”, “Cujo”. A localidade, também esteve presente no filme Stand By Me (Conta comigo). O livro já está em pré-venda nos Estados Unidos.

História vai virar série

A obra já teve os direitos comercializados, para produção de uma série. A informação é do siteDailydead.com. A produtora Anonymous Content, foi quem adquiriu os direitos para a produção da série. A ideia é uma parceria entre os produtores e a família King em todo o processo de adaptação.

Michael Sugar diretor da Anonymous e Ashley Zalta, são os produtores da série The OA, exibida pela Netflix. Maiores detalhes não foram divulgados. Além de Sleeping Beauties, várias obras de King estão servindo de inspiração para séries e filmes. The Mist, Mr. Mercedes, 1992, Gerald´s Game e A Torre Negra, estão em produção. O próprio Stephen King comentou em seu Twitter a quantidade de adaptações sendo feitas.

A sinopse, pode ser conferida abaixo

"Em um futuro tão real e próximo, algo acontece quando as mulheres adormecem; elas ficam envolta em um tipo de casulo. Se são despertadas, se a gaze envolvendo seus corpos é perturbada ou violada, as mulheres tornam-se selvagens e espetacularmente violentas; e enquanto elas dormem, vão para outro lugar… Os homens de nosso mundo são abandonados em seus dispositivos cada vez mais primitivos. Uma mulher, no entanto, é imune à bênção ou maldição da doença do sono. Evie é uma anomalia médica a ser estudada? Ou ela é um demônio que deve ser morto?”

Não existem ainda informações sobre o lançamento de Sleeping Beauties.