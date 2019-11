Divulgada capa de Sleeping Beauties, novo livro de Owen e Stephen King

Sleeping Beauties novo livro de Stephen King em parceria com o filho Owen, teve sua capa revelada neste sexta-feira 07. A informação foi divulgada pelo site Hodderscape. O livro será lançado nos Estados Unidos em Setembro. A premissa da história, é um mundo sem a figura feminina. A produtora Anonymous Content, já adquiriu os direitos para a produção de uma série. A ideia é uma parceria entre os produtores e a família King em todo o processo de adaptação.

Seguindo os passos do pai, Owen já tem quatro livros publicados (Intro to Alien Invasion, Double Feature, Who Can Save Us Now? e We´re All in This Together). Também foi coautor de outras obras. A Editora Suma de Letras já confirmou por meio das suas redes sociais que vai trazer o livro para o Brasil.

Confira abaixo a sinopse de Sleeping Beauties:

“Em um futuro tão real e próximo, algo acontece quando as mulheres adormecem; elas ficam envolta em um tipo de casulo. Se são despertadas, se a gaze envolvendo seus corpos é perturbada ou violada, as mulheres tornam-se selvagens e espetacularmente violentas; e enquanto elas dormem, vão para outro lugar… Os homens de nosso mundo são abandonados em seus dispositivos cada vez mais primitivos. Uma mulher, no entanto, é imune à bênção ou maldição da doença do sono. Evie é uma anomalia médica a ser estudada? Ou ela é um demônio que deve ser morto?”