Ed Sheeran canta na estreia da 7ª temporada de Game of Thrones

A tão aguardada sétima temporada de Game of Thrones trouxe mais uma surpresa para os fãs da série, que estreou na HBO no domingo (16) à noite. O cantor Ed Sheeran fez uma participação especial no episódio, como um soldado Lannister.

O peculiar soldado estava cantando em volta da fogueira e chamou a atenção de Arya Stark (Maisie Williams), que, com muita cautela, acabou juntando-se aos soldados para jantar.

"Sabíamos que Maisie era uma grande fã de Ed Sheeran e durante anos tentamos levá-lo ao show para surpreender Maisie. Este ano, finalmente conseguimos isso", disse David Benioff, um dos showrunners de Game Of Thrones, durante um painel no festival South by Southwest em março, nos Estados Unidos.

A música cantada por Ed Sheeran chama-se A Dance With Dragons, que já havia sido cantada na série por Tyrion. Confira como foi a participação:

Outros músicos já fizeram pequenas participações em Game of Thrones, como Gary Lightbody do Snow Patrol, Will Champion do Coldplay e Sigur Rós, mas a participação de Ed Sheeran foi a mais comentada e compartilhada nas redes sociais.

A sétima temporada de Game of Thrones estreou mundialmente dia 16 de junho, conta com 7 episódios e o primeiro já está disponível no HBO Go.