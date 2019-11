VAVEL indica: The Neighbourhood

A VAVEL Brasil iniciou um novo quadro que vai ao ar todas as sexta-feiras no site. Trata-se do VAVEL indica, um especial onde, a cada semana, uma banda de nome pouco renomenado, mas de muita qualidade será indicada para todos os seguidores do site. Pode ser um duo, um artista, uma banda ou até um coral, mas estaremos indicandos bandas semana após semana.

Nessa primeira semana, a banda que será analisada e indicada são os californianos do The Neighbourhood, que se destacam por misturar vários estilos, como o pop rock, R&B alternativo e rock alternativo, sendo uma das grandes revelações do indie rock norte-americano.

Foto: Reprodução

Composta por Jesse Rutherford (vocalista), Jeremy Freedman (guitarrista), Zach Abels (guitarrista), Mikey Margott (baixista) e Brandon Alexander Fried (baterista), os californianos chegaram com tudo logo no seu primeiro disco, o I Love You, com vários sucessos, como, provavelmente, o maior deles, "Sweather Weather", e "Let It Go", que estiveram presentes nos dois primeiros EPs da banda, disponibilizados em 2012, o I'm Sorry e Thank You.

Já nas alturas após o sucesso do I Love You, lançado em 2013, dois anos depois eles lançaram o Wiped Out!, que faz ainda mais sucesso, ainda mais depois do crescimento repentino da banda. Os destaques do disco ficam por conta dos singles "R.I.P. 2 My Youth" e "Cry Baby", que mostram uma evolução na banda, algo mais maduro e bem produzido, com ótimos vocais, além do sempre característico instrumental.

Além de música em um clima, por assim dizer, "praiano", que faz jus à Califórnia, uma das coisas legais no The Neighbourhood são seus vídeo-clipes, sempre num estilo "antigo", focado no preto e banco, seja em clipes feitos para determinadas músicas, como em vídeos de performances ao vivo.

Resumindo: se você curte um estilo mais indie e nada tão exagerado, mais focado no "relaxamento" e em um clima tranquilo, The NGBH é sua banda. Por ser uma banda nova e com apenas dois discos produzidos, mesmo que com três EPs, é bem provável que o material produzido pelos californianos nos próximos anos seja ainda mais qualificado.

É uma banda que te leva para novos caminhos, um indie focado na melancolia e na poesia da letra formatada por Jesse Rutherford. Eles abusam da dramaticidade nas suas canções, mas quem disse que isso é um problema? O The Neighbourhood é, claramente, uma banda que nós, da VAVEL Brasil, indicamos bastante.