Trailers de Liga da Justiça e Thor: Ragnarok agitam o sábado na San Diego Comic Con

O último sábado (22) foi de fortes emoções para quem é fã de quadrinhos e super-heróis. DC e Marvel subiram ao palco da San Diego Comic Con e apresentaram materiais exclusivos dos próximos filmes dos estúdios, além de anunciarem detalhes importantes sobre o futuro dos seus universos no cinema, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs ao redor do mundo.

A DC, primeira a se apresentar, confirmou de forma oficial Mulher-Maravilha 2, sequência do longa lançado em junho desse ano e que arrecadou mais de US$ 700 milhões pelo mundo, tornando-se o filme de maior sucesso do estúdio em matéria de críticas. Patty Jenkins, diretora do primeiro filme, retornará para a continuação.

Como se já não bastasse, foi anunciado que o filme do Flash, ainda sem data prevista para lançamento, adaptará o Flashpoint, famosa saga dos quadrinhos em que o herói volta no tempo para impedir sua mãe de ser assassinada e acaba alterando a linha temporal, causando inúmeras consequências ao universo super-heroico.

Fechando o painel, o elenco de Liga da Justiça subiu ao palco para apresentar o novo trailer do filme que chega aos cinemas em novembro. Ben Affleck (Batman), Jason Momoa (Aquaman), Gal Gadot (Mulher-Maravilha), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Ciborgue) são os protagonistas do longa que ainda conta com J.K Simmons como Comissário Gordon e o retorno ainda misterioso de Henry Cavill como Superman.

O trailer mostra o grande vilão do filme, o Lobo da Estepe, atrás das três caixas maternas, artefatos de extremo poder que foram introduzidos em Batman vs Superman, e tem uma menção direta à Tropa dos Lanternas Verdes. Assista:

A Marvel, por sua vez, não ficou para trás. Detalhes sobre Capitã Marvel, primeira heroína do estúdio a ganhar um filme solo, foram revelados. Com a atriz Brie Larson no papel de Carol Danvers, o longa se passará nos anos 90, antes de Homem de Ferro 1 na cronologia Marvel, e contará com Samuel L. Jackson no elenco, retornando em seu papel de Nick Fury. O filme tem estreia prevista para 2019.

Além de Capitã Marvel, outros detalhes sobre Pantera Negra e Homem-Formiga e Vespa, ambos com estreia para 2018, foram anunciados. Um trailer de Pantera Negra foi apresentado no painel, mas não foi divulgado online, e a atriz Michelle Pfeiffer foi confirmada no papel de Janet Van Dyne, a Vespa original e esposa de Hank Pym, vivido pelo ator Michael Douglas.

Fechando a apresentação, mais dois trailers: Thor: Ragnarok e Vingadores 3: Guerra Infinita. No entanto, apenas o primeiro foi liberado para o público fora do Hall H da San Diego Comic Con. O vídeo de pouco mais de dois minutos revela mais do exílio de Thor e de seu reencontro com Hulk no planeta Sakaar, além de mostrar com mais detalhes o visual da vilã Hela, vivida por Cate Blanchett, e do demônio Surtur. Confira: