The Flash na #SDCC2017 - Divulgado novo Trailer e o principal antagonista da 4ª temporada é revelado

The Flash teve seu terceiro ano finalizado com a despedida de Barry que entrou na Força de Aceleração para proteger o planeta novamente.

Sábado é o dia mais agitado da San Diego Comic-Con, ontem foi o dia de todos os seriados super-heróicos da CW chegarem com seus painéis cheios de informações inéditas. Entre eles, houve o painel de The Flash que trouxe algumas novidades a respeito do que podemos aguardar do próximo ano.

Finalmente o aguardo por conteúdo oficial terminou, com o primeiro trailer da season 4 de The Flash que foi transmitido no painel do seriado da CW na San Diego Comic-Con.

Assista o trailer:

Como tinham antecipado, o principal antagonista seguinte do seriado não se tratará de mais um velocista, e ele realmente será o vilão intitulado como O Pensador. No painel do programa foi revelado que o ator que o interpretará será Neil Sandilands, também conhecido como Titus do seriado The 100.

O antagonista Clifford Devoe já vinha sendo mencionado em algumas cenas no terceiro ano e o descreveram como um grande gênio que entrará em um confronto que irá durar o quarto ano inteiro.

Veja a foto do ator logo abaixo: