VAVEL indica: ModestiaParte

A VAVEL Brasil iniciou na sexta passada (21), um novo quadro que vai ao ar todas as sextas no site. Trata-se do VAVEL indica, um especial onde, a cada semana, uma banda ou grupo de nome pouco renomado, mas de muita qualidade, será indicada para todos os seguidores do site. Pode ser um duo, um artista, uma banda ou até um coral, mas estaremos indicando bandas/grupos semana após semana.

Desta vez, o grupo que será analisado e indicado é o ModestiaParte, que se destaca pelas suas letras, desde as mais românticas até as com mais imposição, além do dinamismo em cada música, que se dá pelas características individuais dos integrantes, sendo uma das grandes revelações da cena do rap carioca.

Azevedo, Orochi e Maquiny, respectivamente (Foto: Divulgação/ModestiaParte)

O grupo é composto por Azevedo, Bruno Maquiny e Orochi. A formação se encaixou desde o primeiro som, a música Te Encontrar, lançado pela Caverna do Dragão, e que logo estourou no cenário do rap para os amantes do estilo mais romântico do gênero, e é de longe a música mais ouvida dos rappers.

Com o sucesso, os jovens alcançaram proporções inimagináveis para o primeiro som, chamando a atenção até mesmo de Papatinho, beatmaker, produtor musical e integrante da Cone Crew, um dos principais do Brasil. Seis meses depois do grande sucesso, o grupo lançou a música Um Segundo, que mostrou mais as características únicas de cada integrante, principalmente de Orochi. O rapper conhecido pelas batalhas no Tanque, em São Gonçalo, e campeão do Duelo Nacional de MC’s de 2015, explorou seu lado das batalhas na música, com um flow mais característico – que o tornou um dos principais rappers de batalha do Brasil, apesar da pouca idade.

A ascensão do grupo continuou com a música Goles Perdidos, onde cada vez mais conseguíamos ver as características únicas de cada integrante, fator muito positivo, que dá dinamismo as músicas do grupo. Recentemente o grupo lançou a música Ego, que já tem uma pegada diferente das outras músicas do grupo, com letra e levada menos romântica.

Resumindo: se você curte um estilo de rap flexível, ou seja, tanto com levadas mais calmas e românticas até letras com mais imposição e batidas pesadas, o ModestiaParte é o seu grupo. Apesar de ser um grupo novo, e sem nenhum disco lançado até o momento, os jovens contam com muitas visualizações em seus clipes e público nos seus shows, o que leva a crer que em um futuro próximo, os cariocas produzirão cada vez mais músicas qualificadas e se firmarão no cenário do rap.