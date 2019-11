Baby Driver, estreia da semana | Confira a trilha sonora de 'Em Ritmo de Fuga'

Um dos grandes sucessos do cinema neste mês de julho é o filme de Edgar Wright, Baby Driver - Em Ritmo de Fuga, com Ansel Elgort no papel principal, acompanhado de grande elenco e uma trilha sonora que dá o ritmo de todas as cenas de ação do filme.

Em Ritmo de Fuga entrou em cartaz no Brasil dia 27 de julho, quase um mês depois da sua estreia nos Estados Unidos, onde recebeu uma série de críticas positivas, arrecadando mais de US$ 87 milhões em bilheteria até o momento, de acordo com o Box Office Mojo.

Baby, um jovem e talentoso piloto (Ansel Elgort), especialista em fugas em assaltos, precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Ele deve um favor a um gângster chamado DOC (Kevin Spacey), e se vê obrigado a trabalhar como piloto oficial de fuga nos seus crimes. Quando se apaixona pela garçonete Debora (Lily James), começa a pensar em deixar esse cargo.

As sequências de crimes de Baby Driver são ritmadas e coreografadas por 29 músicas, que o elenco ouvia durante as gravações. Wright, que esteve no Brasil recentemente promovendo o filme à convite da Sony Pictures junto com Ansel Elgort, confirma que escreveu o roteiro do filme pensando na trilha sonora. "eu escrevi com as músicas que estariam no filme, ou seja, trabalhei em torno delas. Então, às vezes, deixava o tom e a estrutura musical me guiarem", disse, em entrevista.

Além de Ansel Elgort e Kevin Spacey, o elenco de Ritmo de Fuga conta com Jamie Foxx, John Hamm, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal e Jeff Chase. A direção e o roteiro são de Edgar Wright.

Confira a trilha sonora de Baby Driver - Em Ritmo de Fuga e ouça no Spotify:

1. "Bellbottoms" - Jon Spencer Blues Explosion

2. "Harlem shuffle" - Bob & Earl

3. "Egyptian reggae" - Jonathan Richman & The Modern Lovers

4. "Smokey Joe’s la la" - Googie Rene

5. "Let’s go away for awhile" - The Beach Boys

6. "B-A-B-Y" - Carla Thomas

7. "Kashmere" - Kashmere Stage Band

8. "Unsquare dance" - Dave Brubeck

9. "Neat Neat Neat" - The Damned

10. "Easy" (Single Version) - The Commodores

11. "Debora" - T. Rex

12. "Debra" - Beck

13. "Bongolia" - Incredible Bongo Band

14. "Baby let me take you (in my arms)" - The Detroit Emeralds

15. "Early in the morning" - Alexis Korner

16. "The edge" - David McCallum

17. "Nowhere to run" - Martha Reeves & The Vandellas

18. "Tequila" - The Button Down Brass

19. "When something is wrong with my baby" - Sam & Dave

20. "Every little bit hurts" - Brenda Holloway

21. "Intermission" - Blur

22. "Hocus Pocus" (Original Single Version) - Focus

23. "Radar love" (1973 Single Edit) - Golden Earring

24. "Never, never gone give ya up" - Barry White

25. "Know how" - Young MC

26. "Brighton rock" - Queen

27. "Easy" - Sky Ferreira

28. "Baby driver" - Simon & Garfunkel

29. "Was he slow" (Credit Roll Version) - Kid Koala