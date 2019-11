Netflix traz novidades no catálogo para o mês de agosto

Todos os meses, o catálogo de filmes, séries e documentários da Netflix é renovado e os lançamentos de agosto prometem agradar especialmente aqueles que querem começar uma série nova.

Séries

Logo no dia 1º de agosto, já será possível assistir a série policial “Surviving Escobar – Alias JJ”. A história retratará os desafios do principal matador de Pablo Escobar para ganhar respeito em uma prisão após o desmoronamento do cartel de Medelin.

No dia 11, serão disponilizados os episódios restantes da sexta temporada de “The Walking Dead”. Os oito primeiros episódios já haviam sido liberados, porém, a partir dessa data, estarão disponíveis todos os outros episódios da temporada.

Também chega à plataforma a série “Atypical”, que apresentará a história de Sam, um adolescente com traços de autismo que se encontra em um momento de autodescobertas em todos os aspectos de sua vida.

Já o drama “Million yen Woman” também terá sua primeira temporada disponível no dia 15. A série conta a história de Shin, um escritor falido que mora com cinco mulheres e trabalha na casa em troca de um salário muito alto.

No dia 18, será a vez da tão aguardada “Marvel- Os Defensores”, na qual Jessica Jones, Luke Cage, Iron First e Demolidor, que já tiveram suas séries próprias, se unirão para salvar a Terra.

A quarta temporada de “The Blacklist” está na plataforma de streaming a partir do dia 20. Nesse ponto da série, Red está em uma busca desesperada por vingança, enquanrto Liz faz de tudo para conhecer mais sobre sua infância e o verdadeiro pai.

No dia 25, mais uma estréia: “Disjointed”. A série de humor mostra a história de uma mulher que conseguiu abrir uma loja medicinal de cannabis dentro da lei e os desdobramentos desse empreendimento.

A adaptação da obra “O Nevoeiro” de Stephen King também chega à plataforma em forma de série.

Filmes

Quando falamos em filmes chegando no mês de agosto, podemos mencionar que dentre as 9 produções que passarão a fazer parte do serviço de streaming, duas são as mais aguardadas: o renomado terror “It Follows” e o suspense original “Death Note”:

Títulos como “Nunca diga seu nome”, “You're not you”, “Getúlio”, “Argo”, “Onde está segunda?”, e “Superpai” também passarão a integrar o catálogo, além da produção original “Nu”:

Documentários

Três documentários também serão disponibilizados. Logo no primeiro dia do mês, será possível ver “Maz Jobrani: Immigrant”, no qual um humorista nascido no Irã e criado nos Estados Unidos trata de forma cômica a paternidade e a situação de imigrante no governo Trump.

Para os fãs da cantora e humorista Clarice Falcão, seu "Especial de Ano Todo" também chega à plataforma em agosto.

No dia 04, “Ícaro”, também será parte do serviço de streaming. O documentário conta a história de um ciclista e cineasta americano que encontra-se envolvido em um escândalo após a revelação de um cientista sobre um esquema que envolve doping.

Kids

Por fim, para a criançada, estarão na plataforma os filmes “Que monstro te mordeu”, “Pokémon: the movie”, “Patrulha canina”, “Nossa casa”, “Vera e o reino do arco-íris”, “Little witch academia”, “Glitter Force Doki Doki” e “Dragões: corrida até o limite”, além do sucesso de bilheteria, “Minions”.