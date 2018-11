Despedida de Capaldi na Comic Con San Diego e expectativas para a 11º temporada

A 10º temporada de Doctor Who traz a regeneração do Peter Capaldi como o Doctor, abrindo espaço para um assunto controverso nas redes sociais: o personagem do Doctor interpretado por uma mulher.

Na Comic Con San Diego, foi abordado o fato da saída do showrunner da série, Steven Moffat, do Peter Capaldi como Doctor, e da sua companheira Bill, que ficou apenas a 10º temporada, abrindo espaço para especulações e expectativas para a 11º temporada.

A entrada de Jodie Whittaker como 13º Doctor está causando até hoje ataques e debates desde o dia do anúncio (16/07).

Na Comic Con foi anunciado a trailer do especial de Natal da 10º temporada onde provavelmente o Doctor se regenerará para a Whittaker.

Entendo todas as expectativas e especulações a respeito da nova temporada, por ser uma temporada que trará o maior feito da história de Doctor Who, além de novo Showrunner e nova(o)(s) Companions. De fato, parece que vai ser um divisor de águas para uma nova era na série como houve na saída do Russel T Davies, Showrunner até a quarta temporada, para o Moffat, que por conseguinte, era a saída de um dos Doctors mais queridos, David Tennant, para o Matt Smith.

Isso tudo sim, causa um misto de ansiedade e animação. Mas as reações contrárias à Whittaker assumir como Doctor é simplesmente desproporcional ao momento que vivemos, de cada vez mais empoderamento e personagens femininos e desproporcional com a própria série, uma série de ficção científica.

O quão razoável é aceitar a possibilidade de viagem no tempo, homens que viram homens de lata, robôs, alienígenas, planetas habitados (!!!) e acharem contestabilíssimo a ideia de um personagem que por si só é volátil, não morre e se regenera, troca de personalidade e corpo, ser uma mulher. Apenas. Ao invés de buscarem saber mais sobre a atriz e trabalhos que realizou para ter uma base, simplesmente uma lástima para a história de mais de 50 anos da série.

Sobre o episódio de Natal tão esperado todos os anos, podemos perceber pelo trailer que vai ser um dos mais impactantes de toda nova geração, com a presença do primeiro Doctor de todos. A expectativa está bem alta, (chega logo dezembro!)

Para conferir o trailer do episódio de Natal "Twice Upon a Time":

Confira também o painel completo, onde todos os assuntos foram abordados: