VAVEL Indica: The Staves

Jessica, Camilla e Emily começaram a tocar juntas em um pub no interior da Inglaterra sob o nome de The Staves, três irmãs de vocal delicado e harmônico que apareceram pela primeira vez no álbum Praise and Blame do cantor Tom Jones, em julho de 2010.

Criadas em uma casa repleta de música, seus pais eram ávidos colacionadores de discos que influenciaram completamente o estilo musical das irmãs. The Staves surgiu como uma típica banda britânica de jovens misturando a melancolia clássica britânica com algumas inspirações americanas, como Simon & Garfunkel e Nash & Young. Emily tinha 14 anos quando a banda tocou pela primeira vez ao vivo em um pub de Watford, na Inglaterra, onde foi um sucesso, voltando a tocar nesse pub quase que semanalmente.

O single autoral Fancy West foi o que apresentou as meninas para o mercado musical da Inglaterra em 2010. O sucesso do single foi crucial para que as irmãs decidissem prosseguir na carreira, já que Camilla estava pensando em deixar a música e entrar na faculdade.

Em 2011, com Live at Cecil Sharp House e Mexico, a banda chamou a atenção de grandes estúdios e assinou com a Atlantic Records, começando a atingir o mercado norte-americano. Chegando nos EUA, as irmãs aproveitaram a mídia para participar de atos políticos, para, em seguida, iniciarem sua primeira turnê, chamada Dead & Born & Grown, lançando seu primeiro álbum.

Fazendo turnês pelos Estados Unidos e Canadá nos anos seguintes, The Staves lançaram os EPs The Motherlode e Blood I Bled. Ao voltar para a Inglaterra,

participaram do festival de Glastonburry, em 2015.

Atualmente, a banda segue fazendo shows pela Inglaterra e Estados Unidos. No site TheStaves.com, estão programados 3 shows em dezembro, na cidade de Minneapolis. O single mais recente de The Staves foi lançado em 2016, Sleeping In a Car:

Conheça: The Staves

www.thestaves.com

Integrantes

Emily Staveley-Taylor (vocal)

Jessica Staveley-Taylor (vocal e guitarra)

Camilla Staveley-Taylor (vocal e ukulele)

Discografia

Dead & Born & Grown (12 November 2012)

Dead & Born & Grown & Live (16 July 2013)

If I Was (23 March 2015)

EPs

Facing West (2010)

Live at Cecil Sharp House (2011)

Mexico (2011)

The Motherlode (2012)

Blood I Bled (2014)

Sleeping In A Car (2016)

Redes Sociais

Instagram: @TheStaves

Youtube: TheStaves