VAVEL Indica: Robby East

Robert Laterveer, mais conhecido como Robby East, nasceu no dia 6 de maio de 1997, em Grenoble, na França. Logo aos 10 anos de idade adentrou no mundo artístico ao tocar guitarra e, em seguida, o piano quem lhe chamara atenção, quando percebeu que gostava de escrever suas próprias melodias.

Porém, foi aos 13 anos, onde Robby se encontrou e deu seus primeiros passos na carreira de DJ, quando lançou sua primeira track oficial e decidiu que queria mais, sendo assim, começou a produzir mais músicas do zero, arranjando diferentes instrumentos e padrões de batidas.

Ávido pela música eletrônica, o jovem artista optou pelo estilo da House Music, Dubstep, Glitch Hop e Melodic Deep House. Com isto, foi fechando parcerias importantes com gravadoras emergindo no cenário europeu e desde então, em contato com outros djs, vendera suas músicas junto ao beatport.

Robby levantando a bandeira da Future House Music (Foto: Reprodução)

Dono de um estilo único (suas tracks têm bpms muito característicos), Robby foi lançado por artistas renomados como Oliver Heldens, na Heldeep Radio e por Don Diablo, na Hexagon Radio. Com estas “ajudinhas”, seu nome foi conquistando ainda mais destaque em outras rádios do gênero e foi na Holanda, onde o mesmo evoluiu.

Um pouco mais maduro, mas ainda beirando os 20 anos de idade, o holandês investiu no subgênero do Future House e foi onde os labels (selos) começaram a surgir, fazendo com que sua carreira ganhasse ainda mais reconhecimento. O contrato com a Spinnin’ Records era só questão de tempo e a participação na rádio SLAM! No programa Mix Marathon, também.

“Então eu encontrei meu próprio estilo no cenário da future house. Eu descreveria isso como ondulações, sonhadores, felizes e cheio de sintetizadores, acordes e melodias. Eu não sinto muito pelos ‘bangers’ pesados envolvidos, porque a música é algo para se ouvir em primeiro lugar, se der certo em um clube/balada, então é um ‘plus’ a ser considerado”, disse Robby East, com exclusividade à VAVEL Brasil.

Artistas como Porter Robinson, Madeon, Jai Wolf e Haywyre, são suas maiores admirações e inspirações: “porque eles são artistas de vários gêneros, mas ainda têm um estilo característico bem definido. Eles são incrivelmente bons no que fazem”, relatou o dj.

Ele ainda não tocou em grandes festivais, mas certamente estará presente por aí nos próximos anos. Hoje em dia, seus trabalhos estão mais centrados no selo da LYD, da gravadora Future House Music, onde tem muitos amigos por lá, todavia sua faixa mais recente foi lançada pela gravadora Heldeep Records, na Vibes EP, em parceria com Robbie Mendez, chamada Heartfelt:

Principais singles

Hello World (2017)

Leap of Faith (2017)

Take You There, com Jay Latune (2016)

N70 (2016)

Can’t Get Over You (2016)

Fall Under Skies, com Jonas Aden (2015)

Battlefield, com WLLMS (2015)

Principais remixes

Clean Bandit & Sean Paul ft. Anne-Marie – Rockabye, com STVCKS (2017)

Ellie Goulding – Still Falling For You (2016)

Calvin Harris ft. Rihanna – This Is What You Came For (2016)

50 Cent & Justin Timberlake – Ayo Technology (2015)