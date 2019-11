Análise: Blink-182 toca pela primeira vez no Lollapalooza

Eles estão na estrada novamente! Desde o início de agosto, o Blink-182 saiu em uma turnê pelos Estados Unidos e, no último dia 04, marcou presença no Lollapalooza em Chicago com uma apresentação cheia de energia.



Os caras entraram no palco pulando ao som de "Feeling This" como se fossem os mesmos jovens empolgados de 2003, e foi nessa vibe que a apresentação toda continuou. Com músicas de praticamente todas as épocas, o setlist foi quase um presente para os fãs antigos que foram ao show esperando ouvir composições do “Take Off Your Pants and Jacket”, “Blink-182 (Untitled)”, “Enema of the State” e até de “Dude Ranch”.



Entre as 21 faixas do repertório, apenas 7 são do álbum mais recente, “California”, no qual Matt Skiba assumiu a guitarra e vocais, antes ocupados por Tom DeLonge. Mesmo após 2 anos de Matt integrando o trio, ainda parece haver certa resistência de uma parte do público em relação a ele. Porém, em apresentações como a desse Lollapalooza, fica evidente que o guitarrista trouxe de volta toda a vivacidade e energia que o trio vinha perdendo ao longo dos anos pelo descaso e falta de interesse de Tom nos projetos e shows da banda.

Foto: Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images



Como se não bastasse a energia contagiante de “Feeling This” logo de cara, eles seguiram criando uma onda de nostalgia com uma versão de “The Rock Show” gritada cheia de empolgação pelo público.



Não demorou muito para “Cynical”, primeira faixa do “California” aparecer quase timidamente. Seguida por “Anthem Part 2”, “What’s My Age Again?” e “First Date”, o trio balanceou a dose de saudosismo harmonizando os sons novos com os que já marcaram época. O single “Bored to Death”, também do “California”, apareceu na sequência, sendo extremamente bem recebido pelos fãs, como se fosse um dos sucessos antigos.



Para quem achou que a sessão adolescência havia acabado, os caras emocionaram o público com uma versão de “I Miss You” com guitarras mais marcantes que as da versão original, além das clássicas “Dumpweed”, “Down” e “Reckless Abandon”. Com uma transição bastante conveniente, foi novamente a vez dos dos novos hits, com “Kings of the Weekend” e “She’s Out of Her Mind”, que no final do ano passado ganhou um vídeo carregado de referências ao single “What's My Age Again?”.







Após quase uma hora de show, foi a vez do tão esperado solo de Travis Barker. Como se já não tivesse tocado todas as outras músicas com toda a paixão e energia de sempre, o baterista deu início à faixa “Violence” com vários improvisos surpreendentes, que duraram a música toda, incluindo o final, que o cara tocou com uma camiseta tapando sua cabeça.

Foto: Josh Brasted/FilmMagic/Getty Images





Depois desse show de improviso, foi a vez de “Sober”, também do “California”, que rolou antes do trio resolver fazer uma versão de “Happy Hollidays/You Bastard”, totalmente no escuro. “Dysentery Gary”, deu sequência ao show, seguida de “Los Angeles”, que também faz parte do álbum mais recente.



Por fim, a clássica “All the Small Things” ficou como penúltima faixa e levou o público ao auge da nostalgia e emoção antes do encerramento com “Dammit”. Mark corria pelo palco como um adolescente e sorria emocionado, assim como Travis.

Foto: Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images



É o Blink-182 imortalizado dando um show de paixão pela música que se comprometeram a fazer desde adolescentes. Apresentações como essa são a prova de que a banda está apenas progredindo em todos os aspectos. É a emoção e energia recuperadas nessa nova fase ao lado de Skiba.