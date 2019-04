Resenha: Coração de Tinta, de Cornelia Funke

Em uma noite onde somente o vento e a voz de Mo embalavam o sono da pequena Meggie, um infeliz acontecimento emergia das páginas amareladas do livro chamado Coração de Tinta. Mo descobre o dom de dar vida aos personagens que viviam nesse misterioso livro, em troca sua mulher é levada para dentro da ficção.

Anos se passam e Mo ainda é perseguido pelas lembranças do passado. Enquanto Meggie, agora com 12 anos, herda os cabelos claros e o nariz pontiagudo da mãe que continua presa em aventuras distantes. Do pai, herdou a paixão pelos livros e o dom de dar vida a personagens peculiares através da leitura.

“Quando você leva um livro numa viagem - disse Mo quando ela pôs o primeiro no baú - Acontece uma coisa estranha: o livro começa a colecionar lembranças. Depois basta abri-lo, e você já está de novo no lugar onde o leu. Tudo volta, já nas primeiras palavras: as imagens, os cheiros, o sorvete que você tomou enquanto lia...Acredite, os livros são como um papel pega-moscas. Não existe nada melhor para grudar lembranças do que páginas impressas” p. 22

Além de Mo e Meggie, ao longo da história nos deparamos com personagens de características marcantes como Dedo Empoeirado, um malabarista solitário que está preso em nosso mundo, e Capricórnio, vilão que quer o poder de Mo para trazer à realidade a personificação do mal, nomeado de Sombra.

Mo, Meggie e Dedo Empoeirado partem em uma jornada para lutar contra o mal e superar as marcas do passado. O livro carrega desde a capa até a última página referências literárias que nos trazem a sensação de estarmos sentados de frente para a lareira de Mo, ouvindo Meggie nos contar cada uma dessas aventuras e, assim como na história, entrarmos completamente no livro Coração de Tinta.

A obra para o cinema

A adaptação do livro lançada em 2008 no cinema não possuiu uma boa crítica, principalmente relacionada a construção dos personagens e ritmo da narrativa. No entanto, é uma boa escolha para se aprofundar no mundo criado por Cornelia Funke.

Ficha Técnica

Título Original: Tintenherz

Editora: Seguinte4

Páginas: 455

Formato: 16.00 x 23.00

Lançamento: 2006

ISBN: 9788535907728

Sobre a autora

(Foto: Divulgação)

Nascida em 1958, na Alemanha, Cornelia Funke já publicou mais de cinquenta livros para o público infantojuvenil. Porém, a escritora e ilustradora só teve seu trabalho reconhecido mundialmente com o lançamento da trilogia Mundo de Tinta.

