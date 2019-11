VAVEL indica: Los Sebosos Postizos

Integrar uma banda é o orgulho de todos aqueles que sonham em ser músicos. Fazer parte de projeto paralelo junto a amigos e um tributo a um ídolo, em comum a todos, é um privilégio maior. Em 1998, Jorge du Peixe (vocal), Lúcio Maia (guitarra), Dengue (baixo) e Pupilo (bateria) se reuniram para formar Los Sebosos Postizos, mesmo que nomeassem suas primeiras apresentações como "Noite do Ben" em Curitiba, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo e não tivessem essa intenção.

Conhecido mais pelo público fã de Nação Zumbi, que os consagrou por todo o Brasil durante e após a parceria com o lendário Chico Science, o quarteto não tinha como projeto o lançamento de um álbum ao longo da caminhada pela estrada. Em 2012, ano em que o homenageado fez 70 anos, o grupo lançou o "Los sebosos Postizos Interpretam Jorge Ben Jor", regravando sucessos dos anos 60 e 70 ainda na era Jorge Ben.

Produzido pelo brasileiro-americano Mario Caldato Jr, o álbum teve CD com 14 músicas e versão vinil com 11 faixas, todas com características particulares da musicalidade e obra do cantor e compositor carioca. Os fãs de Ben podem ouvir adaptações de Vou Andando, A Jovem Samba, O Homem da Gravata Florida, Rosa, Menina Rosa, Os Alquimistas Estão Chegando e O Telefone Tocou Novamente, além de outros clássicos do artista.

O material produzido tem participações de Bactéria (teclados), Da Lua (percussão), Guizado (trompete) e Barbara Eugenia (vocal), que fizeram parte de momentos na carreira dos pernambucanos. A exuberância de Jorge pós-tropicalismo e o suingue apresentados no palco são um bom simbolismo executado por Du Peixe, que fez justiça com a trajetória na estrada de seu ídolo.

O Bidú – Silêncio no Brooklyn, um dos memoráveis discos e ignorado à época, foi o único gravado pela lendária Rozenblit - de Pernambuco - e que inspirou a homenagem. Essa, inclusive, foi uma das poucas em um ano sem muitos agraciamentos e com intuito inicial sendo mero acaso no fim das contas.

1. Vou Andando

2. A Jovem Samba

3. Quero Esquecer Você

4. Cinco Minutos (5 Minutos)

5. Descalço No Parque

6. O Telefone Tocou Novamente

7. Lalari - Olalá

8. O Homem Da Gravata Florida

9. Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas

10. A Tamba

11. Frases

12. Toda Colorida

13. Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar

14. Rosa, Menina Rosa