VAVEL Indica: Flávia Felicio

Em mais uma edição do VAVEL Indica, novo quadro da VAVEL Brasil, estamos aqui para falar sobre mais um artista não tão conhecido pela massa, mas que chama a atenção pela sua qualidade e diferenciação dentro do cenário musical. Desta vez, falaremos de Flávia Felicio.

Com seu EP de estreia, que se chama "Do-Ré-Mi-Flá" (Lançado em novembro de 2016), a cantora paulistana vem conquistando cada vez mais o público jovem e todos aqueles que gostam dessa nova geração da música brasileira, cheia de influências e singularidades em suas canções. Cantora e compositora, Flávia também toca violão, ukulele e escaleta, fato que podemos ver sem seu canal no YouTube, onde posta semanalmente os covers que grava.

Em uma breve análise, destacamos as canções "Sua Manias" e "Neura". A primeira aparece como a principal faixa do EP, em nossa visão, tendo um tom romântico e peculiar. Chama a atenção o uso do backing vocal no último verso antes da ponte e a virada que traz consigo a guitarra bastante marcada, pouco antes do refrão. A boa construção da melodia e os "vocais sinceros" são o ponto alto da música.

A segunda faixa que destacamos é "Neura", que foi a escolhida para receber um clipe. Com mais de 13 mil visualizações no YouTube, a canção é diferente. A letra foge do comum e fala sobre a neura o quanto a limpeza e outros fatos cotidianos, como pode-se ver no clipe. A melodia é bastante agradável, mas diferentemente da canção anterior ("Sua Manias"), o vocal chama bastante atenção e a intensidade dos versos é notável.

Outro fato interessante sobre o EP é que ele foi produzido por Toledo e Léo Duarte, da banda Supercombo, e ainda contou com a participação de outro integrante do grupo, que foi Paulo Vaz, tecladista. Para quem curte o som dos capixabas, fica fácil perceber algumas influências no instrumental, como a entrada da guitarra em "Suas Manias", que citamos um pouco acima.

Reprodução: Facebook

Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com a Flávia e disponibilizaremos aqui algumas das respostas que a artista nos concedeu.



Jhonata (VAVEL): Olá, Flávia! É um prazer estar conversando com você em nome da VAVEL Brasil. Inicialmente, gostaria que falasse um pouco mais sobre você, seu primeiro contato com a música.



Flávia: Olá, o prazer é meu! Agradeço o convite.

Sempre gostei de música, desde criança, de subir no sofá e me imaginar em um palco, fazer coreografias ou solar na minha guitarra imaginaria.

Comecei a levar a sério em 2011 quando conheci alguns músicos e resolvemos nos juntar para fazer um projeto. Minhas composições começaram a ganhar vida e eu fui me encontrando aos poucos. Cantar e compor são minhas maiores paixões, e eu dedico a maior parte do tempo nessas duas coisas.

Jhonata (VAVEL): Como e onde você costuma compor?

Flávia: Percebi que gosto de compor quando estou a caminho de algum lugar, seja indo ou voltando, dentro de um ônibus, trem ou carro.

Acontece muita coisa ao mesmo tempo ao nosso redor e isso é inspirador!



Jhonata (VAVEL): Sobre seu EP, como foi a experiência de ser produzida por músicos bastante conhecidos no cenário nacional, que são Toledo e Léo, da Supercombo?



Flávia: Foi uma experiência incrível, de bastante aprendizado. Sou muito grata até hoje por isso. As coisas fluíram e eu fiquei bem feliz com o resultado.



Jhonata (VAVEL): O que pensa sobre o cenário musical atual do Brasil? Quais artistas que são seus contemporâneos você acompanha e admira?



Flávia: Tem muito artista bom no Brasil! Tanto é que faz um bom tempo que só ouço músicas nacionais. Scalene, Silva, Cícero, Gragoatá, Liniker, Supercombo, Ana Muller, Plutão já foi planeta, Vanguart, O Terno...

Jhonata (VAVEL): Por fim, tem algum projeto em mente para os próximos meses? Deixe uma mensagem aos nossos leitores.



Flávia: Pretendo continuar com os vídeos de versões/covers semanalmente no youtube. No final do ano quero fazer um especial de acústicos autorais caseiros de todas as músicas do EP.

Há planos de clipe e Lyric, mas é melhor eu não deixar uma data aqui porque as coisas costumam atrasar.

E uma mensagem que deixo a todos é: Valorizem a arte feita de coração.