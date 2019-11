Em documentário exclusivo para Netflix, Lady Gaga fala da luta contra a fibromialgia

Uma diva da música pop sem maquiagem, tímida, brincando com a família e lutando contra uma doença crônica é o que mostra o documentário 'Gaga: Five Foot Two', que estreia dia 22 de setembro na Netflix. A cantora Lady Gaga lançou a produção durante o Festival de Cinema de Toronto e conversou com a imprensa sobre sua carreira e seu futuro.

Gaga, que acaba de cancelar sua apresentação na primeira noite do festival Rock In Rio 2017, revelou em Toronto que pretende dar uma pausa na carreira. "Eu vou descansar, não sei por quanto tempo (...) Isso não significa que não estarei produzindo, isso não significa que eu não tenha nenhuma carta na manga", disse a cantora, durante o lançamento do documentário. Recentemente, Gaga também precisou cancelar uma apresentação que faria em Vancouver, no Canadá, porque ficou doente após cantar sob chuva em Nova York. A cantora pediu desculpas ao público pelas suas redes sociais:

"Não poderia estar mais arrasada. Eu canto ao vivo durante o show inteiro, e me orgulho por dar meu máximo, mas, quando eu cantei na chuva no Citi Field [estádio em Nova York, onde Gaga se apresentou nos dias 28 e 29 de agosto], fiquei doente e vim forçando. Peço desculpas a todos que estavam com seus corações preparados para me ver".

Esta é a primeira vez que Lady Gaga fala abertamente sobre a fibromialgia. "Em nosso documentário, a doença crônica e dor crônica com a qual eu lido é fibromialgia. Eu espero ajudar a conscientizar e conectar pessoas que sofrem com isso", comentou no twitter.

Assista ao trailer do documentário 'Gaga: Five Foot Two', que estreia dia 22 de setembro na Netflix: