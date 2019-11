Guia do Rock in Rio: Maroon 5 substitui Lady Gaga e comanda palco mundo na primeira noite

O Rock in Rio 2017 começa dia 15 de setembro e o line-up do Palco Mundo, o palco principal do evento, surpreende com ícones pops dos anos 80 e da atualidade, além da brasileira Ivete Sangalo, que tem a missão de abrir o festival.

Ivete, que dispensa apresentações, fará sua 10ª apresentação no festival. A cantora baiana também já colocou sua marca no Muro da Fama do Rock in Rio, uma homenagem a grandes nomes da música que já passaram pelo festival. Na edição de 2013, Ivete Sangalo abriu o evento cantando País Tropical, levantando o público presente com toda a sua animação. Apesar das críticas dos "fãs de rock", os shows da cantora estão sempre entre os mais aclamados pelo público. Em 2010, Ivete foi chamada ao palco para participar do show da cantora Shakira, levando o público ao delírio.

Já a banda australiana 5 Seconds of Summer se apresenta pela primeira vez no Brasil.

Luke Hemmings, Calum Hood, Michael Clifford e Ashton Irwin formaram a banda em 2011 fazendo sucesso no youtube, chegando ao topo da Billboard nos EUA em 2014, com o single "She Looks so Perfect".

O baixista da 5SOS, Calum Hood, vem ao país pela primeira vez com a banda, mas já morou no Brasil. Hood queria ser músico, mas também gostava de futebol. Em 2012, ele treinava no Brasilis Futebol Clube, em Águas de Lindoia, no norte de São Paulo. Mas sentiu dificuldades para se adaptar e, empolgado com a banda, voltou para a Austrália. Parece que escolher a música, ao invés do futebol, foi uma decisão acertada.

"A música também estava dominando a minha vida naquela época, e eu decidi que queria ficar com a banda em vez do futebol. Mesmo que nada tivesse acontecido ainda e que a gente tinha arrumado apenas um show, eu ficava pensando no nosso último ensaio com o 5SOS antes de sair da Austrália." Calum Hood conta essa história no livro "5 Seconds of Summer - Hey, let´s make a band", uma biografia da banda, à venda no Brasil, mas ainda sem tradução em português.

Pop Eletrônico com Pet Shop Boys

35 anos de carreira e 100 milhões de cópias vendidas fazem do Pet Shop Boys a dupla britânica de pop eletrônico mais bem sucedida da Inglaterra. “Domino Dancing” a "West End Girls” e “Being Boring” são alguns dos 42 singles que figuraram nos top 30 da Billboard durante toda a sua carreira.

Esta será a 8ª vez que a dupla formada por Neil Francis Tennant e Christopher Sean Lowe virá ao Brasil para uma série de shows. A primeira vez foi em 1994, quando a já consagrada Pet Shop Boys se apresentou no Rio de Janeiro com a DiscoVery Tour, show que originou um VHS/DVD com 22 músicas, promovendo os álbuns Very, de 1993 e Disco 2, de 1994.

Lady Gaga cancela seu show e é substituída pelo Maroon 5

Principal nome da primeira noite do evento a cantora Lady Gaga não subirá aos palcos neste dia 15.Sofrendo de fibromialgia, Gaga foi substituída pela banda Maroon 5 que se apresentará também no dia 16. A cantora, que faria seu primeiro show na história do evento, se manifestou através das redes sociais.

"Brasil, estou arrasada por não estar bem o bastante para ir ao Rock in Rio. Eu faria tudo por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo agora", afirmou. "Peço a compreensão e prometo que vou voltar em breve", concluiu a cantora que já havia abandonado um show recentemente, na ocasião, por conta de uma gripe.

O cancelamento do show da diva pop tumultuou as redes sociais nesta quinta-feira e deixou diversos fãs da cantora abalados. A organização do evento prometeu reembolsar todos aqueles que quisessem.