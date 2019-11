Com filho de Arlindo Cruz como um dos autores, Império Serrano tem seu samba-enredo escolhido

Na madrugada de terça-feira (3), o Império Serrano definiu seu samba-enredo para abrir o desfile das escolas de samba do Grupo Especial e marcar seu retorno a elite do carnaval carioca após 8 anos. Já passava das 4 horas da manhã quando o anúncio foi dado na quadra imperiana, em Madureira.

Com o enredo "O Império do samba na rota da China", do carnavalesco Fábio Ricardo, os imperianos irão cantar ano que vem o samba-enredo composto por Tico do Gato, Chupeta, Henrique Hoffman, Lucas Donato, Arlindinho, Andinho Samara, Victor Rangel, Jefferson Oliveira, Ronaldo Nunes e André do Posto 7.

Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, dedicou a vitória ao pai, que ainda se recupera de um AVC. “É a minha primeira disputa sem o meu ídolo maior, sem meu guerreiro, sem meu pai. Mas estou feliz, a escola abraçou o samba. O povo está com saudade do Império Serrano e saudade de Arlindo Cruz”, disse.

Em um momento emocionante, a quadra uniu-se em uma única voz para desejar força ao cantor Arlindo Cruz, internado desde março por conta de um AVC. Uma faixa com os dizeres "Força Arlindo Cruz" também foi levantada pelos presentes.

O Império Serrano abrirá o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em 2018, no dia 11 de fevereiro, domingo, na Marquês de Sapucaí.

Conheça o samba vencedor:

"CONFIO" NO MEU VERDE E BRANCO A SEGUIR

"CONCEDA" O CAMINHO ONDE EU POSSA REINAR

IMPÉRIO DE TRADIÇÕES IMPONENTES

NOS "ORIENTE" A DESVENDAR

O SÁBIO CONTOU, EU GUARDEI NA MEMÓRIA

A LENDA DO CHÁ QUE MARCOU A HISTÓRIA

NUMA CIDADE MAJESTOSA E PROIBIDA

GANHA VIDA, UMA AQUARELA IMPERIAL

A DINASTIA REGISTRADA NOS METAIS

SALVE OS ANCESTRAIS

UM LEGADO IMORTAL

QUANDO SOAR O GONGO

TOCA ESSE AGOGÔ

RODA A BAIANA, É FESTA UM RITUAL DE AMOR

A TRADIÇÃO MILENAR APRENDENDO A SAMBAR

COM O MELHOR PROFESSOR

A SABEDORIA TÃO PERFEITA

FEITO UM OÁSIS DE INVENÇÕES

O "VENTO" SOPRA AO MUNDO UMA "COLHEITA"

DOS "FRUTOS" QUE MUDARAM GERAÇÕES

SUA "FORTALEZA" É O QUE MAZ SEGUIR

SOU MAIS UM GUERREIRO A LUTAR POR TI

"NÃO DESFAZENDO DE NINGUÉM"

VOLTEI AO "MEU LUGAR"

"SERRINHA CUSTA MAS VEM"

PRA FICAR

NOSSA COROA A BRILHAR

A CHINA VEM FESTEJAR

E ANUNCIAR O "NOVO ANO"

DEIXA O POVO CANTAR

MATAR A SAUDADE DO IMPÉRIO SERRANO