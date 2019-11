Visando esquecer traumas de 2017, Unidos da Tijuca escolhe seu samba para 2018

Buscando superar o acidente da escola na Marquês de Sapucaí no último desfile com um carro alegórico que feriu 20 pessoas, a Unidos da Tijuca definiu seu samba-enredo. A parceria de Totonho, Mart’Nalia, Dudu, Marcelinho Moreira e Fadico será a grande responsável por dar voz ao enredo que homenageia o ator e diretor Miguel Falabella, contando sua história na Sapucaí.

Miguel chegou a ser carnavalesco nos anos 90 pela Império da Tijuca e Acadêmicos da Rocinha. Gratificado, o ator comentou sobre a honra que é receber tal homenagem:

“É a maior homenagem que um artista brasileiro pode receber é ser enredo no carnaval do Rio. Estou muito emocionado e muito, muito honrado de ser enredo da Tijuca”, disse.

Já era madrugada quando veio o anúncio do samba vencedor. Após o anúncio, Mart'Nalia comentou sobre a vitória e a sensação de fazer pela primeira vez um samba fora de sua escola de origem (Vila Isabel) e vencer:

"Cara, assim, tô muito, muito, muito feliz, primeira vez que eu faço um samba fora da minha escola, nunca pensei, inclusive, nessa possibilidade, culpa do Miguel. E eu fiz com muito carinho com meus parceiros que me abraçaram, eu não podia vir com alguém que não é da escola, eu não sou daqui. E aí eu vim através do Marcelinho Moreira, que também não é da escola, mas que falou: ‘Olha, esse pessoal aqui vai te abraçar’", ressaltou.

A torcida era dividida entre a composição de Totonho e Dudu Nobre. Ao ser declarada vencedora, a parceria campeã comemorou muito com sua torcida, mas a derrotada também entrou junto festa pelo prol da escola na quadra localizada na Avenida Francisco Bicalho.

Ouça como ficou o samba da Unidos da Tijuca para o carnaval de 2018:

Compositores: Mart'nália, Fadico, Totonho, Marcelinho Moreira e Dudu.



O grande espetáculo vai começar

Prepare o seu coração

Na ilha encantada a lembrança

Do reino dos mares, a inspiração

Um príncipe, um sonhador

Gênio das artes, seu grande amor

Espelho de clara sabedoria

A escrita lhe fascinou

Fez do tablado a sua vida

Arcanjo do riso, poeta do humor



Quando a luz acender, o céu clarear

O morro descer pra vê-lo brilhar

Quantas emoções a proporcionar

Oh, mestre da arte de contracenar



É lindo ver seu brilhantismo em tantas criações

Roteiros, personagens, portal de grandes tentações

No Carnaval, um toma lá dá cá de gente bamba

Que tira o pé da cova quando samba

Partilha de alegria na Sapucaí

Sai de baixo, chegou a hora e a vez do povo do Borel

Em forma de samba a nossa homenagem a você, Miguel

Tijuca, escola de vida, és minha paixão

As lágrimas de outrora hoje não rolam mais

Se rolar é de emoção!



O povo do samba chamou

E fez de você um poema de amor

Na minha bandeira azul e amarela

Mais uma estrela, Miguel Falabella