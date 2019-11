Exclusivo: Vila Isabel faz alterações no samba para o Carnaval 2018

A Unidos de Vila Isabel irá fazer algumas alterações em seu samba para o Carnaval 2018. Nesta segunda-feira, antes do início do ensaio do coro da comunidade de Noel, o diretor de carnaval Ricardo Fernandes anunciou para os presentes as modificações.

Na visão dos compositores do samba-enredo e da escola, as alterações visam acertar alguns detalhes da obra com o enredo e também para oxigenar uma parte do samba pra melhor execução do trabalho do intérprete Igor Sorriso.

A equipe de reportagem da Vavel Brasil esteve presente na quadra e acompanhou o ensaio do “Povo do Samba”. As modificações foram assimiladas muito rapidamente pela comunidade que cantou forte o samba principalmente no seu refrão, que continua o mesmo. Na próxima quarta-feira, a Unidos de Vila Isabel volta a reunir seu componente na quadra para um ensaio de canto, às 20h. Na sexta-feira, a escola fará a gravação oficial de seu samba na Cidade do Samba.

Ouça com exclusividade o samba com as alterações e acompanhe junto da letra. As mudanças estão marcadas em negrito.

QUEM QUER TOCAR O HORIZONTE

E CONHECER O QUE VIRÁ

MERGULHE FUNDO, O PASSADO É A FONTE

QUEM NUNCA FOI, JAMAIS SERÁ

O FOGO QUE ARDE NA ALMA DA GENTE

DESPERTA MISTÉRIOS E TRAZ O SABER

FORJA O SONHO, ILUMINA A MENTE

BRILHA NO MEU SER

O MUNDO GIRA NAS VOLTAS DA VILA

RODAS DA VIDA QUE MOVEM MOINHOS

NO SOPRO DE UM NOVO TEMPO, FORÇA DO PENSAMENTO

DESCOBRINDO NOVOS CAMINHOS



DESTINOS MOLDADOS NA PALMA DA MÃO

LIÇÕES DA HISTÓRIA PRA SE FOLHEAR

OS LIVROS INSPIRAM A EVOLUÇÃO

UM CLICK NOS LEVA PRA QUALQUER LUGAR

NAS ONDAS DO RÁDIO OU NA TELEVISÃO

NA SÉTIMA ARTE QUE MOSTRA ATÉ MAIS

ENSINAMENTOS, EFEITOS BEM MAIS QUE ESPECIAIS

AVENTUREIROS CRUZARAM OCEANOS

CHEGARAM AO FUNDO DO MAR

RISCARAM O ESPAÇO E DERAM UM PASSO

MAIOR QUE O HOMEM PODIA IMAGINAR

HOJE PENSAR EM CIÊNCIA

É TER CONSCIÊNCIA DO QUE ESTÁ POR VIR

ENTÃO PRA QUE DESISTIR

CORRA QUE O FUTURO VEM AÍ

O POVO DO SAMBA, É VANGUARDA POPULAR

MORA NOS MACACOS E NO BOULEVARD

VEM AQUI APRENDER, “MINHA VILA TÁ LEGAL”

“O MODERNO E O TRADICIONAL"