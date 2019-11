As 10 melhores séries de 2017

Foi um grande ano para a televisão, com grandes séries se destacando e novas produções chegando com tudo para bater as veteranas. E, como de costume, listamos aqui na VAVEL Brasil as 10 melhores séries do ano e mais algumas menções honrosas.

O único critério utilizado foi colocar séries que tiveram a sua maior parte transmitida no ano de 2017, então, sem mais delongas, vamos a nossa lista:

10 - Stranger Things (Netflix)

A série amadureceu bastante em seu segundo ano, dando mais camadas aos seus personagens e explorando melhor as relações entre eles. Além disso, a série diverte e faz inúmeras homenagens a grandes clássicos da cultura pop, sem jamais perder sua própria essência. Isso faz com que ela mereça sua vaguinha aqui nessa lista.

9 - The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Uma das maiores surpresas de 2017 e, na minha humilde opinião, a melhor comédia do ano. Essa série traz um humor inteligente acompanhado de uma protagonista super carismática, uma direção de arte magnífica para retratar o fim dos anos 50 e um roteiro enxuto e coeso, que certamente vai render ótimos frutos na temporada de premiações.

8 - Mr. Robot (USA)

Mr. Robot é genial! A série não cansa de inovar e trazer ainda mais profundidade ao seu protagonista. Nesse ano, não tivemos grandes plot twists, mas vimos ainda mais o Elliot e seus dilemas pessoais, sem saber se suas ações levam ao bem ou ao mal. Além dos aspectos técnicos dessa série que são invejáveis, incluindo até um episódio inteiro em um plano sequência. Vale o oitavo lugar na lista.

7 - Mindhunter (Netflix)

Uma série que não teve tanto apelo comercial, mas com o toque de David Fincher ela veio com tudo para ser uma das melhores do ano. Aqui temos o casamento perfeito entre crime e psicologia, é uma série sustentada com diálogos intensos e imersivos e um roteiro amarradinho. Não podia ficar de fora.

6 - Game of Thrones (HBO)

Não foi dos melhores anos de Game of Thrones, que passou por vários problemas de ritmo nessa temporada. Mas ainda assim, em termos de produção, ela elevou o patamar de tudo que já tínhamos visto em uma série de TV. Momentos grandiosos, teorias se confirmando e o encontro de protagonistas, que deixaram todo mundo ansioso para a temporada final, que promete ser épica.

5 - Outlander (Starz)

Não tem como não amar essa série! Caitriona Balfe e Sam Heughan estão melhores do que nunca, e a química e a ligação entre eles é tão forte que funciona mesmo com toda a distância que vemos no início da temporada, que por sinal os primeiros cinco episódios são verdadeiras obras primas! Depois a série tem uma leve queda, mas foi só uma pausa pra respirar, pois o final elevou seu patamar de novo para onde ela merece. Nem vou falar da direção de arte aqui, porque Outlander já virou referência nesse quesito.

4 - Better Call Saul (AMC)

A sucessora de Breaking Bad está mesmo disposta a ser tão grandiosa quando sua série mãe. A entrada do Gus nessa temporada deu um up gigantesco em uma série que já era espetacular. O que mais me cativa em Better Call Saul é ver a imersão que ela causa sem precisar de um grande acontecimento para prender o público, pois o roteiro é tão bem escrito que os pequenos detalhes bastam. E a fotografia dessa série enche os olhos, é impossível deixá-la de fora.

3 - Big Little Lies (HBO)

Abrindo o pódio da nossa lista, temos essa série que já começa chamando a atenção por seu elenco incrível, mas ela ainda é muito mais que isso. Desde o início ela gira em torno de um assassinato, mas que se mantém nos plots secundários durante a maior parte do tempo, e acreditem: funciona bem demais! Os personagens são tão bem apresentados aqui que a gente acaba se envolvendo com eles e sentindo a dor deles. A fotografia e a trilha sonora dão um show a parte, e todos os prêmios que a série ganhou foram justíssimos.

2 - The Leftovers (HBO)

The Leftovers é uma poesia em forma de série. O que mais me encanta é a forma como ela conduz a história repleta de simbolismos, sem se preocupar em explicar tudo, deixando várias interpretações para o espectador. E o último ano da série foi uma das melhores temporadas da história da televisão. Chega a ser inacreditável essa série ter sido esquecida nas premiações, mas dentro dos nossos corações ela permanece. Os remanescentes agora somos nós.

1 - The Handmaid's Tale (Hulu)

Não poderia ser outra série no nosso topo. The Handmaid's Tale é, disparadamente, a série mais incrível não só do ano, mas que surgiu nos últimos anos. O trabalho de atuação da Elisabeth Moss aqui beira a perfeição, e a série não funcionaria sem uma atriz talentosa assim para protagonizar. E o enredo, apesar de ser uma distopia, traz uma discussão bem atual e necessária. A série utiliza de violência e bizarrices para transmitir uma ideia e a cada episódio é como se um pedaço da gente fosse sendo consumido. Uma verdadeira obra prima!

Menções honrosas: Dark (Netflix), The Crown (Netflix), Master of None (Netflix), Twin Peaks (Showtime), The Sinner (USA), Alias Grace (CBC), Feud: Bette and Joan (FX), The Deuce (HBO), Alias Grace (CBC), American Gods (Starz).