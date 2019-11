Resenha - Assassinato no Expresso do Oriente

Segundo o Guiness Book, Agatha Christie é a romancista mais bem sucedida da história da literatura popular mundial em número total de livros vendidos, uma vez que suas obras, juntas, venderam cerca de quatro bilhões de cópias ao longo dos séculos XX e XXI, cujos números totais só ficam atrás das obras vendidas do dramaturgo e poeta William Shakespeare e da Bíblia.

Assassinato no Expresso do Oriente foi publicado em 1934, considerado um dos maiores sucessos da autora, inspirando diversos filmes e peças teatrais, apenas no ano de sua publicação vendeu 3 milhões de livros, sendo no quesito vendas o livro mais bem-sucedido de Agatha, tendo também revolucionado os romances policiais, por conta de seu final dramático, e de seu enredo diferente, é considerado também o maior caso da carreira de Hercule Poirot, o qual é o grande detetive policial fictício da maioria dos livros de Agatha.

Pouco depois da meia-noite, uma tempestade de neve para o Expresso do Oriente nos trilhos. O luxuoso trem está surpreendentemente cheio para essa época do ano. Mas, na manhã seguinte, há um passageiro a menos. Um homem é encontrado morto em sua cabine com doze facadas. Com o trem preso na neve, cabe à Hercule Poirot, único detetive presente na viajem, desvendar esse misterioso e conturbado crime.

Minha primeira experiência com Aghata Christie foi esse livro, e deu-se a entender porque tamanho sucesso da autora ao longo dos anos. Christie não utiliza de linguagem nem enredo complicados, mas contém uma história bem costurada, cheia de mistérios e pistas que instigam os leitores. Porém, utiliza de saídas rápidas para solucionar crimes e reviravoltas não muito engajadas ou já citadas na história, como casos que somente o detetive Poirot observava detalhes e chegava a conclusões absurdas vindas do nada. Apesar disso, a história diverte, com um final impressionante para muitos e para outros adivinhável, até por pistas deixadas pelos personagens.

O mais interessante é que no decorrer do livro, devido diversos personagens, arrependi-me de não ter feito uma lista nome por nome dos suspeitos e provas que podiam os incriminar, mas no decorrer do livro, o personagem Poirot faz uma lista com cada qual suspeito! Logo, o leitor não precisa se dar o trabalho para tirar suas conclusões.

Mesmo sendo uma das pioneiras no romance policial, Agatha já utiliza de algumas fórmulas prontas que davam certo antigamente, hoje não surpreendem tanto, mas mesmo assim os livros são curtinhos e gostosos de ler.

No dia 30 de Novembro de 2017 lançou-se o filme inspirado no livros com elenco e filmagens impecáveis que honra a grande obra d escritora Agatha Christie.