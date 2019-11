Justin Timberlake lança ‘Filthy’, primeiro single de ‘Man of the Woods’

Na madrugada desta sexta-feira (05), o cantor norte-americano Justin Timberlake lançou o primeiro single de seu novo álbum ‘Man of the Woods’. Titulado como Filthy, a canção é a primeira de uma série de singles que serão lançados toda sexta-feira até o lançamento do álbum. O disco será lançado dia 2 de fevereiro, dois dias antes de sua apresentação no halftime do SuperBowl.

Apesar do vídeo de divulgação do CD puxado para o lado mais country, a música tem batidas que lembram a era FutureSex / LoveSounds. O single foi produzido por Timbarland e Danja, que co-escreveram a faixa com Justin, Larrance Dopson e James Fauntleroy, e deve ser a primeira faixa do álbum completo.



O cantor afirmou recentemente que este será o seu trabalho mais pessoal, inspirado em seu filho, sua esposa e sua infância em Tennessee, nos Estados Unidos.

Confira o single: