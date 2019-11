Especial #CarnaVAVEL "Isso, isso, isso": Vila Maria levará história do criador de Chaves à Avenida

O Unidos de Vila Maria promete trazer muita alegria e diversão para o Anhembi em 2018. O enredo falará sobre o México contando a história do grande e lendário humorista mexicano Roberto Bolaños, criador do Chaves e Chapolin, sucessos que marcaram época por lá e no Brasil.

Além desse tema que será o central no desfile, a escola também abortará outros como a história dos povos maia e azteca, além da arte de Frida Khalo, e outras passagens importantes da história mexicana.

Vila Maria muda o tom de 2017 para 2018

Em 2017 a escola prestou uma linda homenagem a Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, para comemorar os 300 anos da aparição da imagem pela primeira no Rio Paraíba do Sul, encontrada por pescadores.

O desfile foi mais 'comportado' e focado numa homenagem respeitosa, deixando o Anhembi com uma marca de emoção. Na apuração rendeu a escola apenas a sétima colocação.

Para 2018 a escola já partiu mais para o divertimento, e apostou no sucesso de Roberto Bolaños, que conquista o público brasileiro na pele de Chaves e do Chapolin, desde sua primeira exibição no país em 1984.

Quem é Roberto Bolaños?

Poucos brasileiros nunca ouviram falar desse nome. Já se falar de Chaves ou Chapolin, se torna uma raridade encontrar alguém que não tenha vista algum episódio na vida.

Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito, foi um múltiplo artista,premiado como ator, cantor, comediante, compositor, desenhista, diretor, dramaturgo, engenheiro, filantropo, humorista, pintor, poeta, produtor de televisão, publicitário e roteirista.

Se tornou conhecido no Brasil pelo seu trabalho como Chapolin e principalmente como Chaves, que foi sucesso absoluto no país por mais de três décadas.

Apesar de ser mais reconhecido por esses papéis, Chespirito também foi autor de vários personagens, como Chompiras, Dr. Chapatin, Vicente Chambon e Chaparrón Bonaparte.