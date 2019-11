Camila Cabello lança primeiro álbum solo

A espera acabou! Pouco mais de um ano depois da saída de Camila Cabello do Fifth Harmony, a cantora lançou seu primeiro álbum solo nesta última sexta-feira (12), com ritmos dançantes e composições intimistas.

Contendo dez músicas, Camila (nome do álbum homônimo à cantora) faz um mergulho completo na personalidade da cubana de 20 anos, além de trazer a ascendente musicalidade latina para o cenário pop internacional.

Havana recebeu a função de ser o primeiro single, e conseguiu deixar as intenções de Camila Cabello nítidas; letras intensas mescladas à melodias sensuais. O tiro foi certeiro e, não por acaso, a canção se manteve no top 10 global do Spotify.

Never be the same, a segunda música de trabalho, também agradou o público e tem alcançado posições nas paradas de sucesso com uma melodia um pouco mais lenta (mas ainda dançante) e uma maior complexidade vocal.

Falando nisso, o timbre rouco e incomum de Camila merece destaque. Como é de se esperar de cantores que entram no mercado muito novos, expõe em seu primeiro álbum sinais de amadurecimento musical e pessoal.

É difícil definir qual das faixas do disco tem mais potencial (me arriscaria a apostar em She loves control), isso porque a hitmaker alcançou êxito em formular todas as canções de forma a possuírem refrões chiclete sem que isso pese e se torne enjoativo. As músicas mais lentas também se encaixam dentro desse padrão (grandes exemplos são Consequences e Real Friends) e podem ser futuras escolhas da cantora para single, já que os dois últimos possuíam melodias mais agitadas.

Desde o lançamento, Camila tem alcançado o sucesso esperado, destacando-se principalmente nas plataformas digitais, onde a divulgação foi mais intensa. Em menos de 24 horas de lançamento, o álbum de estreia conquistou a melhor colocação no ITunes de 94 países, chegando perto da marca de estrelas como Adele e Beyoncé.

Mostrando a que veio, a jovem firma sua posição dentro da indústria musical, tornando-se uma hitmaker de tremendo sucesso e qualidade. Há algum tempo o cenário pop feminino não passava por renovações, e a cantora, com certeza, lidera uma leva de artistas com muito futuro pela frente.

É apenas o início da jornada independente de Camila Cabello, e sem sombra de dúvidas estamos todos ansiosos para acompanhá-la daqui em diante!