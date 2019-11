VAVEL Indica: Rebelution

Em 2018 completam-se 37 anos desde que Bob Marley infelizmente nos deixou. Mas o reggae continua muito vivo (ainda bem!). E o Rebelution é uma banda que vem para provar isso. Original de Isla Vista, na Califórnia, o grupo foi formado em 2004 por cinco estudantes da Universidade da California: Matt Velasquez (vocais e guitarra), Eric Rachmany (vocais e guitarra), Rory Carey (teclados), Marley D. Williams (contrabaixo) e Wesley Finley (bateria). Atualmente, o grupo conta com apenas quatro dos integrantes originais, após a saída do vocalista Matt Velasquez, em 2007.

A sonoridade e a consistência das músicas dos rapazes são características presentes em todos os cinco álbuns de estúdio da banda. O primeiro deles, Courage to Grow, foi lançado em 2007, e no mesmo ano já foi indicado como o melhor álbum de reggae do ano na escolha do editor do iTunes.

O segundo álbum, Bright Side Of Life (2009), alcançou repercussão ainda maior: no ano de seu lançamento, chegou ao topo da lista de Melhores Álbuns de Reggae da Billboard, e ficou em 34º lugar na lista dos 200 Melhores Álbuns do Ano, também da Billboard.

Com músicas que falam de amor, problemas sociais e até de temas polêmicos - como é o caso de Inhale Exhale, faixa do último disco da banda, Falling Into Place (2016), que exalta os movimentos em prol à legalização da maconha -, o Rebelution traz uma mistura de sons energética, cheia de boas vibrações e com melodias inspiradoras.

Em uma crítica sobre o mais novo lançamento da banda, a Billboard escreveu "Sua marca dinâmica de música original tece os tópicos hipnóticos de alt-rock e pop, retro-funk, blues, dub e até mesmo as cepas tradicionais do Oriente Médio. A voz expressiva de Rachmany envolve suas letras de busca pela alma em melodias sedutoras". Com uma avaliação dessas, vai deixar de conferir?