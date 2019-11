VAVEL Indica: The Orwells

Formado em 2009 no subúrbio de Chicago, The Orwells é mais uma banda da nova geração do rock que bebe diretamente da fonte do estilo The Strokes de ser. Além do conjunto liderado por Julian Casablancas a banda também tem como inspiração nomes como Iggy Pop e Tyler, The Creator (no aspecto de composição).

Formada ainda na época da escola o grupo é composto por Mario Cuomo (vocal), Dominic Corso (guitarra), Matt O'Keefe (guitarra), Grant Brinner (baixo) e Henry Brinner. Fato curioso está na relação entre os componentes da banda. Além da perceptível semelhança nos sobrenomes dos irmãos Brinner, Mario e Dominic são primos.

AGetty Images

O primeiro lançamento da banda ocorreu em 2009. Oh! Well é uma junção de demos e gravações antigas e serviu para mostrar a banda no cenário musical. O álbum rendeu ao grupo a assinatura de contrato com uma gravadora e posteriormente o lançamento de seu segundo álbum.

Remember When é o segundo material lançado pelos americanos que utilizaram da MTV para divulgar o trabalho. A banda foi considerada pelo canal como a banda mais ignorada do ano, o suficiente para render aos jovens um certo sucesso no país, culminando em uma turnê, abrindo para o Artic Monkeys.

O terceiro e principal álbum da banda, Disgraceland, contou com uma ajudinha do mundo dos games para fazer sucesso. Who Needs You, principal faixa do disco, faz parte da sountrack do consagrado jogo GTA V e é o principal hit da banda em termos de visualização no youtube e nas plataformas digitais.

Três anos depois de lançar o disco mais importante da banda, The Orwells voltou a cena no ano passado ao lançar o ótimo Terrible Human Beings. O álbum foi bem recebido pela crítica e pelos fãs e aposta em uma pegada pop, com melodias e refrões marcantes, receita muito utilizada pela indústria fonográfica.

E aí, depois dessa breve introdução ao grupo você vai ficar de fora? Confere aí um pouquinho do trabalho dos caras e me conta o que achou lá no Twitter: @hgdca.