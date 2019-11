Você se lembra? Polêmica na apresentação de Janet Jackson e Justin Timberlake em 2004

Todo início de ano é tradição soltarmos fogos de artifícios, nos vestirmos de brancos, bebermos nossos champanhes e curtirmos o nosso restante de férias, e claro por que não? Acompanharmos a grande final da NFL o Super Bowl. Gostando ou não de esporte, o fato é que a final do principal campeonato de futebol americano do mundo é um espetáculo seja para o amante do esporte, ou para o amante dos shows do intervalo da final.

Isso mesmo. A expectativa é tão grande que atrai diversas pessoas de diversos gostos, muitas vezes parte da audiência só acompanha devido as apresentações. Há boatos que o maior motivo de assistir à final seja esse, pelo menos nos países que não são tão íntimos do esporte. O momento mais esperando é sempre o show do intervalo, que diferente do futebol que nós conhecemos, podemos dizer que sim realmente eles sabem fazer um show do intervalo. Grandes empresas aproveitam o momento para divulgar seus produtos e dar o seu espetáculo também.

Muitos artistas já se apresentaram e fizeram um show a parte, entre eles podemos destacar Lady Gaga, Beyoncé, Red Hot Chilli Pappers, Michael Jackson, Paul MacCartney, Katy Perry entre outros. Mas já dizia o velho ditado: grandes audiências, grandes conseqüências e entre elas iremos destacar a polêmica da final de 2004, quando Justin Timberlake protagonizou o maior caos.

Convidado novamente para participar da edição deste ano. Na época o cantor estava no auge de sua carreira e bombava com o hit ‘’Rock Your Body’’, e era surpresa no momento em que Janet Jackson (que também estava no auge) se apresentava com a música Take me now.

Quando o astro pop entra ao som de sua música, ambos fazem passos sugestivos e sensuais até chegarmos ao clímax. “O momento em que trecho da música ‘’Better have you naked by the end of this song” (“é melhor que você esteja nua ao fim desta música”) toca, o ex-NYSNC arranca parte superior esquerdo do vestido da cantora mostrando o seio e o piercing nele para o desespero dela e a surpresa dos mais de 140 milhões de telespectadores.

Foto: Donald Miralle/Getty Images

A reação claro não foi das melhores, ambos se justificaram dizendo que a ideia era arrancar o bustiê do vestido no qual apareceria apenas o sutiã. Intenção ou não devido ao ocorrido as apresentações não são totalmente transmitidas ao vivo. A partir do ocorrido elas sofrem um atraso de 5 segundos para que possam evitar tais ocorridos indesejados.

Justin Timberlake voltará aos palcos do evento após 13 anos o ocorrido, já Janet Jackson não teve o mesmo o privilégio sendo que na edição de 2014 ela foi cogitada para se apresentar, porém os organizadores do evento baniram sua participação. Estranho não?