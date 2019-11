VAVEL indica: Hunter Hunted

A banda Hunter Hunted é uma das sensações do indie. A dupla formada por Michael Garner e Daniel Chang , se tornaram um dos principais nomes das músicas independentes de gravadoras super famosas. Bem ao estilo indie, a banda consegue misturar o rock com o eletrônico, dando um belo exemplo de fusão de estilos.

Os Californianos estão na estrada desde 2012 e logo de cara já emplacaram com o primeiro álbum de estúdio ''Ready for you". Mesmo sendo o primogênito, já temos os sucessos Better my love, End of the World e o mais conhecido dos amantes de jogos Keep together já explicamos o porquê.

O sucesso repentino do primeiro projeto levou a dupla a realizar diversas turnês. Em 2013 o grupo foi uma das principais indicações pela Billboard e da MTV de artistas para escutar, além de se apresentarem pelo país junto à outras bandas como The Tanturs e FUN. No mesmo ano eles aparaceram na capa da revista Dilist, sem falar da apresentação no pré-show Victoria's Secret .

Não sei se podemos considerar 2017 o ano no qual os californianos se tornaram conhecidos no mundo todo, pois a música Keep together é uma das principais trilhas sonoras do jogo de futebol produzida pela Koonami Pro Evolution Soccer 2017. Por este motivo que lá em cima deste texto, ela é muito conhecida pelos amantes de jogos principalmente pelos de futebol. Além do clipe ter 512 mil vizualições no youtube. Logo atrás vem Lucky Day com 107 mil vizualições e Ready for you de 47 mil vizualições.