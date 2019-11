Novo single e turnê mundial marcam retorno de 5 Seconds of Summer

Os fãs já podem comemorar. Após jejum de três anos sem lançar um álbum, a banda australiana 5 Seconds of Summer voltou com tudo: além do novo single, Want you back, o grupo também anunciou as datas da turnê "5SOS 3", que ocorrerá entre março e junho de 2018, e contará com um show no Brasil. "Finalmente… Faz 3 anos desde que lançamos nosso último disco e estamos prontíssimos para compartilhar nosso novo som com o mundo”, revela a banda.

Segundo a banda, Want you back é parte do novo disco, o terceiro do grupo australiano, que está previsto para ser lançado ainda este ano. A última música produzida pelo 5SOS foi Girls Talk Boys, faixa que compõe a trilha sonora do filme Caça-fantasmas (2016). Antes disso, o grupo se dedicou por cerca de 18 meses com a divulgação do mais recente trabalho, o álbum Sounds Good Feels Good (2015).

Turnê mais que esperada

Depois de um ano "parados", durante o qual a banda afirmou ter se dedicado a compor e gravar as faixas para o novo disco, o 5 Seconds of Summer volta com força total. Contando com 26 apresentações, a nova turnê estreia dia 20 de março na Suécia, onde eles tocam na capital Estocolmo. A partir daí, serão mais 10 países até chegar a um dos destinos onde estão sendo mais aguardados: o Brasil. A banda encerrará a turnê em São Paulo, no dia 06 de junho. Depois de um show memorável no Rock in Rio 2017, que marcou a estreia do 5SOS por aqui, os fãs brasileiros aguardam o retorno do grupo com grande expectativa.

E a ansiedade pela volta aos palcos não fica só por conta do público. “Depois de passar 5 anos na estrada, desde que tínhamos 16 anos, foi importante para nós tirarmos um tempo para nos conhecer como indivíduos e agora estamos voltando mais fortes e unidos do que nunca. Estas músicas significam o mundo para nós e não escondemos nada ao criar o novo álbum. Temos ensaiado muito e estamos ansiosos para voltar a estrada e nos conectarmos com nossos incríveis fãs novamente”, afirma a banda.

Confira abaixo todas as datas e locais por onde passará a turnê "5SOS 3", que estreia no dia 20 de março na Suécia!

5SOS3 TOUR

20/3: Debaser Strand - Estocolmo, Suécia

23/3: Trix - Antuérpia, Bélgica

24/3: Gloria - Colônia, Alemanha

26/3: Melkweg - Amsterdã, Holanda

29/3: Fabrique - Milão, Itália

4/4: Yoyo - Paris, França

5/4: Heaven - Londres, Inglaterra

8/4: Paradise Rock Club - Boston, MA

9/4: Theatre of Living Arts - Filadélfia, PA

10/4: The Fillmore Silver Spring - Silver Spring, MD

12/4: Irving Plaza - Nova Iorque, NY

13/4: The Danforth Music Hall - Toronto, ON

15/4: Varsity Theater - Minneapolis, MN

16/4: House of Blues Chicago - Chicago, IL

18/4: Cannery Ballroom - Nashville, TN

19/4: House of Blues Dallas - Dallas, TX

21/4: House of Blues Houston - Houston, TX

23/4: The Van Buren - Phoenix, AZ

25/4: The Belasco Theater - Los Angeles, CA

26/4: House of Blues San Diego - San Diego, CA

27/4: The Fillmore - San Francisco, CA

2/5: Capitol Theatre - Cingapura, Cingapura

24/5: Metro - Sydney, Austrália

29/5: 170 Russell - Melbourne, Australia

4/6: Lunario Del Auditorio Nacional - Cidade do México, México

6/6: Cine Joia - São Paulo, Brasil