OscarVAVEL 2018 | Recordar é viver: momentos inesquecíveis em 89 edições do Oscar

A 90ª cerimônia de entrega dos Academy Awards (ou Oscars) acontecerá no próximo domingo (4) no Dolby Theatre em Los Angeles e marcará o nonagésimo aniversário da maior festa da indústria do cinema mundial. Nesses noventa anos em que a premiação aconteceu, muitos grandes momentos acontecerem e fizeram história, marcando para sempre a cultura pop e ajudando a aumentar a fama e o nome do evento no imaginário popular.

Para entrar no clima da premiação deste ano que promete, a VAVEL Brasil fez uma pequena retrospectiva falando sobre alguns dos momentos mais épicos que já aconteceram no palco (e fora dele) da premiação.

A "selfie das celebridades" - 2014

A 86 edição do prêmio da academia possuiu vários grandes filmes como 12 Anos de Escravidão e Clube de Compras Dallas entre seus vencedores. Entretanto, talvez o maior destaque da noite tenha sido uma selfie feita pela apresentadora Ellen DeGeneres durante a cerimônia que reuniu artistas do calibre de Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, entre outros. A foto foi publicada na conta oficial da apresentadora no Twitter e se tornou a imagem mais compartilhada na história do site alcançando mais de três milhões de "retweets" e representou um laço da premiação mais tradicional da indústria com a modernidade.

Marlon Brando recusa Oscar de Melhor Ator e faz protesto - 1973

18 anos após receber seu primeiro Oscar, Marlon Brando voltou a conquistar uma estatueta da Academia em 1973 por seu papel de Vito Corleone em O Poderoso Chefão. O ator, no entanto, causou polêmica ao recusar o prêmio e enviar a ativista de origem indígena Sacheen Littlefeather para falar em seu nome na cerimônia. Ela protestou pela forma com a qual o povo indígena era tratado pela indústria do cinema. Boatos surgiram de que ela não seria indígena e teria alugado uma fantasia apache para o evento, mas nada foi confirmado.

Homem invade cerimônia e atravessa o palco nu - 1974

Um dos momentos mais bizarros do Oscar foi em 1974, quando o apresentador David Niven estava prestes a anunciar a presença da atriz Elizabeth Taylor. De repente, um homem nu apareceu atrás dele, correndo e fazendo com as mãos o sinal da paz típico da época, marcada pelas revoluções culturais e manifestações a favor da paz e do amor (o invasor depois revelou-se ser Robert Opel, um fotógrafo e dono de uma galeria de arte). Em meio às gargalhadas e sem perder a pose, um bem-humorado Niven brincou com a situação: “Bem, para ser sincero, confesso que eu já vi alguns maiores."

A primeira pessoa negra a ganhar o Oscar - 1940

O Oscar começou a ser entregue em 1929. A primeira indicação para uma atriz (ou ator) negra veio apenas dez anos depois: Hattie McDaniel ganhou pelo papel de Mammy, em ...E o vento levou, como atriz coadjuvante. A atriz na época recebeu o prêmio em um edifício que não permitia a entrada de pessoas negras, e teve que ficar em uma mesa separada na parte de trás da sala. “Este é um dos momentos mais felizes da minha vida. Espero sinceramente ser sempre motivo de orgulho para a minha raça e para a indústria do cinema” colocou a atriz. Depois disso, apenas 15 outros atores e atrizes negros conquistaram a estatueta em 80 edições da premiação.

Charlie Chaplin recebe homenagem após voltar do exílio - 1972

É de conhecimento público que Charlie Chaplin foi um dos maiores artistas que já passaram pela Terra, tendo revolucionado completamente a maneira de se fazer cinema e sendo o grande nome do cinema mudo. E isso pode ser visto na cerimônia de 1972, em que ele recebeu um prêmio honorário pelo conjunto de sua obra e foi aplaudido de pé pela plateia e por membros da academia, durante cerca de 10 minutos. A entrega do prêmio marcou a volta de Chaplin aos Estados Unidos após viver 20 anos exilado depois de ter sua entrada no país proibida por acusações de que ele era comunista, em uma época em que se perseguiam membros da indústria acusados de "atividades anti-americanas".

Michael Moore faz discurso contra o Bush e a guerra do Iraque - 2003

"Vergonha, senhor Bush, vergonha", disse Michael Moore em seu polêmico, e inesquecível, discurso de agradecimento ao conquistar o Oscar de Melhor Documentário por Tiros em Columbine, em 2003. O diretor subiu ao palco convidando os outros indicados a categoria e disparou contra o ex-presidente norte-americano: "Nós aqui no palco amamos o não-fictício, entretanto, vivemos em tempos fictícios, com eleições com resultados fictícios e com o país entrando em uma guerra por motivos fictícios." Moore gerou um imenso desconforto no público e foi vaiado por parte dele, mas também recebeu muitos aplausos.

Homenagem póstuma a Heath Ledger - 2009

Com esperado por todos naquele ano, o ator Heath Ledger venceu o prêmio de Melhor ator coadjuvante pelo seu trabalho como o Coringa em Batman - O cavaleiro das trevas, nessa que é amplamente considerada uma das melhores atuações dos últimos anos. O astro veio a falecer em janeiro de 2008, antes mesmo da estréia do filme, por overdose de medicamentos relacionados ao desgaste mental que a composição do personagem lhe causou. Na cerimônia em que concorreu, em 2009, foi muito homenageado pela academia e pelo público, com sua família indo receber a estatueta por ele e fazendo um dos discursos mais emocionantes da história.

Os envelopes são confundidos e anunciam o vencedor de Melhor Filme errado - 2017

A cerimônia do ano passado tinha tudo para ser previsível como todas as outras, mas não foi o que ocorreu. Logo na principal categoria da noite, os apresentadores Faye Dunaway e Warren Beatty anunciaram que o musical La La Land - Cantando Estações era o grande vencedor do principal prêmio do cinema. Entretanto, quando a equipe responsável pelo longa subiu ao palco, foram notificados de que havia um erro nos envelopes e que o original dizia que o drama Moonlight - Sob a Luz do Luar foi quem havia, de fato, conquistado o prêmio. O erro épico da produção foi responsável por transformar o palco em uma enorme confusão e protagonizou uma das maiores (se não a maior) gafe da história do evento.