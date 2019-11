OscarVAVEL | Guia do Oscar 2018

Os melhores filmes do ano serão homenageados na 90ª edição anual do Oscar, cerimônia que acontece neste domingo, às 22h, transmitida para o mundo todo direto do Dolby Theater em Hollywood.

Jimmy Kimmel é quem vai conduzir a cerimônia. O apresentador já esteve à frente de diversas premiações, principalmente no Emmy. Esta é a segunda vez que Kimmel vai apresentar o Oscar, que deve ser marcado por protestos e discursos empoderadores, principalmente das mulheres, seguindo os moldes do Globo de Ouro e do BAFTA.

Leia também: A edição 90 do Oscar traz inclusão inédita, surpresas e recordes históricos

Apresentações Musicais

Na cerimônia deste domingo, todas as músicas indicadas na categoria Melhor Canção Original serão executadas no palco durante a premiação.

Keala Settle mostrará “This Is Me", de O Rei do Show, co-escrita por Benj Pasek e Justin Paul, vencedores da categoria em 2017 por “La La Land: Cantando Estações”.

Keala Settle em "O Rei do Show" (foto: Divulgação)

Leia também: Crítica | O Rei do Show cumpre seu propósito de espetáculo e diversão

Mary J. Blige, que também concorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Mudbound – Lágrimas Sobre o Mississippi, apresentará "Mighty River", de sua autoria, em parceria com Raphael Saadiq e Taura Stinson.

O oscarizado rapper Common vai ao palco do Teatro Dolby com Andra Day para tocar "Stand Up For Something“, da cinebiografia do jurista americano Marshall.

Dos mesmos autores de Let It Go, campeã da categoria em 2014 com a animação Frozen, "Remember Me", canção de Viva - A Vida é Uma Festa, será executada por Gael García Bernal, Natalia Lafourcade e Miguel.

Leia também: Momentos inesquecíveis nas 89 edições do Oscar

Apresentadores do Oscar 2018

foto: Getty Images

Vencedores do Oscar 2017 e e indicados 2018 foram convidados para apresentar os ganhadores nas diversas categorias, como Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone e Daniela Vega.

Leia também: Saiba como foi a primeira cerimônia do Oscar em 1929

Também marcarão presença na cerimônia Lin-Manuel Miranda, Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran and Zendaya, Emily Blunt, Sandra Bullock, Dave Chappelle, Eugenio Derbez, Ansel Elgort, Jane Fonda, Jodie Foster, Eiza González, Ashley Judd, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Helen Mirren, Rita Moreno, Lupita Nyong'o e Christopher Walken.

Indicados ao Oscar 2018

O filme com mais indicações no Oscar 2018 é A Forma da Água, um tipo de conto de fadas onde um monstro capturado na América do Sul é preso em um laboratório nos Estados Unidos. Os cientistas sabem que ele é considerado um deus na amazônia, mas querem utilizá-lo para estudos e testes. E a moça da limpeza, que é muda, mas consegue se comunicar com o monstro.

O diretor Guillermo Del Toro chama A Forma da Água de "fábula para tempos conturbados". O filme é uma mistura de thriller, melodrama, comédia, musical, sendo indicado em 13 categorias. Além de concorrer em diversas categorias técnicas, como figurino e edição, está em quase todas as categorias principais, como Melhor Filme e Melhor Diretor.

Leia também: Análise dos indicados na categoria de Melhor Filme 2018

Neste ano, a academia indicou nove filmes na categoria principal, um a menos do que o máximo permitido e um a mais do que no ano passado. A Forma da Água aparece como o favorito, mas Três Anúncios para Um Crime, que dominou o SAG Awards e o BAFTA, também pode tomar conta da noite. Nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz, dificilmente alguém vai tirar o Oscar de Gary Oldman (O Destino de Uma Nação) e Frances McDormand (Três Anúncios Para Um Crime), que venceu o Globo de Ouro nessa temporada, pode sair como a vencedora da noite.

Leia também: Lista completa de indicados OSCAR 2018

Brasileiros no Oscar 2018

Apesar de o Brasil não possuir o seu nome representado oficialmente, dois brasileiros estão na disputa: Carlos Saldanha (na categoria Melhor Animação com “O Touro Ferdinando”) e Rodrigo Teixeira (produtor de “Me Chame Pelo Seu Nome”, que concorre a Melhor Filme).

"Me Chame pelo Seu Nome" e "O Touro Ferdinando" contam com brasileiros na produção (fotos: Divulgação)

Mesmo com essas indicações, a história se repete: mais uma edição se aproxima e mais um ano em que o país não terá a chance de trazer a estatueta para casa oficialmente. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a trajetória brasileira no Oscar é bem antiga e, com mais de 100 anos de cinema nacional, já podemos dizer que possuímos bastante história em uma das maiores premiações do cinema mundial.

Leia mais: Participações brasileiras nas edições do Oscar

Como os filmes são indicados ao Oscar

A campanha para ganhar o Oscar custa muito caro. Os integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mais de 7 mil pessoas, recebem e assistem os DVDs de todos os filmes indicados em todas as categorias, com algumas regras para o envio desses DVDs.

Leia também: Conheça os maiores vencedores da história do Oscar

Mas além disso, os jurados precisam ser "convencidos" pessoalmente. Os estúdios precisam fazer exibições glamurosas nas principais cidades dos EUA, acompanhadas de jantares, bebidas e tudo que possa agradar os convidados. Os eventos acontecem, por exemplo, em Nova York, em Los Angeles, em Chicago, onde o elenco do filme promovido também deve comparecer.

Quem pretende concorrer ao Oscar, também precisa participar dos festivais de cinema, já que os integrantes da academia frequentam esses locais.

Eric Kohn, editor da IndieWire, que já trabalhou no The New York Times e na revista Variety, fala que este modelo de estratégia de campanha foi basicamente inventado pelo produtor Harvey Weinstein, que foi muito comentado em 2017 por receber uma série de denúncias de mais de 80 atrizes, modelos e funcionárias das produtoras Miramax e The Weinstein Company, acusando-o de assédio sexual e estupro, ocorridos ao longo de três décadas.

Leia também: Pré-Oscar: Uma semana com quebra de protocolos, Weinstein de roupão e estatísticas

Weinstein percebeu que filmes que custavam menos para serem produzidos, poderiam trazer muito mais lucro se ganhasem, ou, ao menos, concorressem ao Oscar. Com toda a promoção, aumenta o interesse dos críticos pelo filme e, consequentemente, o interesse do público.

Transmissão do Oscar 2018

Na TV por assinatura, a transmissão da 90ª cerimônia do Oscar fica a cargo do canal TNT, às 22h. A chegada dos indicados ao tapete vermelho pode ser acompanhada pelo canal E! mais cedo, 20h30 .

Na TV aberta, a Globo vai fazer a transmissão, que só inicia após o Big Brother Brasil. Ou seja, a cerimônia já estará em andamento quando iniciar a transmissão no canal. Maria Beltrão será a apresentadora e contará com comentários do crítico Artur Xexéo e da atriz Dira Paes.