Netflix divulga teaser da última temporada de House of Cards durante o Oscar

A Netflix pegou todos de surpresa e anunciou, durante a entrega do Oscar, neste domingo (4), um teaser da última temporada de House of Cards, série original da plataforma, protagonizada por Robin Wright.

Durante o anúncio da categoria de Melhor Ator na cerimônia do Oscar, a Netflix, através do perfil @HouseOfCards, divulgou um post no Twitter, no qual dizia: "Interrompemos a cobertura do #Oscars90 para uma mensagem da presidente". Claire Underwood, personagem interpretada por Robin Wright, diz apenas uma única frase no vídeo: "Isto é só o começo".

Alguns internautas que não terminaram de assistir à série reclamaram do spoiler no Twitter da Netflix, mas com toda a polêmica envolvendo o ator Kevin Spacey, acusado de assédio sexual por um grande número de pessoas, incluindo membros da produção de House of Cards, não era difícil imaginar o desfecho da história.

A data de estreia da 6ª temporada de House of Cards ainda não foi divulgada, mas as gravações estão em andamento. A Netflix confirma apenas que a série retorna ainda em 2018.