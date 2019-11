'Black Mirror' é renovada pela Netflix

A plataforma de streaming Netflix divulgou na última segunda-feira (5) a renovação de 'Black Mirror'. O anúncio foi feito através da conta oficial da Netflix no Twitter, em um post com a legenda "O futuro terá mais desgraçamento de cabeças". A série está indo para a sua quinta temporada, mas ainda não foi anunciada a quantidade de episódios que ela terá, nem a sua data de estreia.

O vídeo mostra cenas de alguns episódios de outras temporadas e termina com a frase "Be right back" (volto logo), que é uma referência ao primeiro episódio da segunda temporada, protagonizado por Hayley Atwell e Domhnall Gleeson.

Possível continuação?

Por conta da mensagem exibida no final do vídeo, algumas pessoas estão especulando que isso poderia significar uma continuação para o episódio "Be right back", mostrando o que aconteceu depois do que já foi liberado. Assim, o vídeo da Netflix seria uma mensagem subliminar para os fãs da série.

Outras pessoas acreditam que se trata apenas de uma referência ao episódio e que só foi utilizado por conta do sentido da frase, significando que a série voltaria em breve.

A Netflix ainda não divulgou mais que isso, então todas as teorias se tratam apenas de especulação.

'Black Mirror' é uma série britânica composta por episódios que narram histórias independentes, mas todas elas tratam dos impactos da tecnologia na vida humana e são unidas por alguns detalhes que fazem crer que elas se passam no mesmo universo. Ela estreou em 2011, originalmente no "Channel 4" da TV britânica, que produziu duas temporadas. Posteriormente, foi comprada pela Netflix, que lançou mais duas temporadas, respectivamente em 2016 e 2017.