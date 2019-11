Crítica: Operação Red Sparrow

Sem dúvidas, Jennifer Lawrence é uma das atrizes que mais cresceu e apareceu em Hollywood nos últimos anos. Vencedora de Oscar, lembrada por muitos por ser a Katniss Everdeen (<3) nos cinemas, caiu na graça do povo, conseguindo atrair público só por causa do seu nome estampando nos pôsteres e trailers.

Em seu novo projeto, Lawrence protagoniza Operação Red Sparrow, que traz a estória de uma ex-bailarina, que se junta a grupo de espiões russos, os quais utilizam o sexo e a sensualidade como arma para extrair informações e completar suas missões, em favor ao seu país.

Dirigido por Francis Lawrence, que trabalhou com a atriz nos três últimos Jogos Vorazes e é diretor de outros filmes famosos como Eu Sou a Lenda e Constantine.

Comparações com a Viúva Negra da Marvel e até com Atômica da Charlize Theron são válidas, mas Red Sparrow não traz uma trama tão emaranhada e nem uma ação empolgante. O filme mostra certas cenas sensuais, que para os desavisados e aos que desconhecem do que se trata, podem gerar certo incomodo. E mesmo você sabendo sobre a estória, talvez se incomode com uma cena ou outra que seja mais forte.

Trazendo uma violência pesada e um ar de desconfiança por ter um suposto espião inimigo infiltrado (como quase todo filme de espionagem tem), Lawrence consegue trazer uma personagem mais contida em relação a trabalhos anteriores, porém é forte, resistente e perseverante.

Mas você fica com a sensação de querer saber e conhecer mais sobre os personagens coadjuvantes, quem eles são e como pararam ali. Falta um algo a mais, um certo desenvolvimento. Isso faz com que em certos momentos, você perca a atenção e a vontade de querer continuar assistindo. Além de que, você sente a duração do filme, com suas duas horas e vinte e um minutos.

Um acerto em cheio do filme é utilizar o sexo como uma ferramenta para o desenvolvimento da estória e não como geralmente é retratado, de forma gratuita e desnecessária. E para quem curti, há plot twists que são interessantes e surpreendentes.

Para os fãs da atriz e aos que gostam da temática de espionagem, Operação Red Sparrow vai valer a pena conferir. Entretanto, não sei como irá se comportar em relação ao público em geral. Provavelmente, irá passar batido por muitos.