Krypton: a nova série da DC estréia nesta quarta!

A nova série da DC irá contar a história dos antepassados do Super-Homem e tem sua estréia nos EUA marcada para esta quarta-feira (21), no canal Syfy. A história será um inicío para a trama de O Homem de Aço e promete muita ação e referências ao herói.

Krypton contará a história do planeta natal de Clark Kent/Kal-el, sob o ponto de vista do avô do Super Homem, o Seg-El (Cameron Cuffe).

Confira a Sinopse oficial da série:

"Ambientada duas gerações antes da destruição do planeta natal de Superman, Krypton acompanha Seg-El (Cameron Cuffe), o lendário avô do Homem de Aço - cuja família foi condenada ao ostracismo e à vergonha. Com a confusão entre os líderes de Krypton, Seg-El encontrará um viajante temporal da Terra chamado Adam Strange (Shaun Sipos), que o adverte sobre ter pouco tempo para salvar o seu mundo amado do caos. Lutando para redimir a honra de sua família e proteger os que ama, Seg também enfrenta um conflito de vida e morte - salvar seu planeta natal ou deixá-lo ser destruído para assegurar o destino de seu futuro neto."

Criação de David S. Goyer ,que esteve nas produções do O Homem de Aço e Batman vs Superman - A Origem da Justiça , a série tem ainda em seu elenco nomes de peso. Ian McElhinney (Game of Thrones) viverá Val-El, avô de Seg-El e tataravô de Clark. Georgina Campbell (Rei Arthur - A Lenda da Espada) será Lyta Zod, um relacionamento cheio de perigos para Seg-El. Elliot Cowan (Da Vinci's Demons), Ann Ogbomo (Guerra Mundial Z), Hannah Waddingham (Game of Thrones) e Wallis Day (The Royals) estão entre os atores escalados.

Confira o trailer logo abaixo: