LollaVAVEL: ManoBrown, Ego Kill Talent e outros destaques nacionais prometem agradar no dia 24

É verdade que um dos carros-chefes do Lollapalooza sempre foi as atrações internacionais. Porém, com tanta opção musical, vale a pena se antenar sobre os destaques brasileiros que vão passar pelos quatro palcos do festival no segundo dia de shows.

Pensando nisso, o VAVEL Brasil preparou um copilado de bandas e cantores que vão marcar presença no dia 24 e que serão responsáveis por representar (e muito bem) o Brasil.

O Terno

A banda paulista liderada por Tim Bernardes (vocais, guitarra e piano), acompanhado por Guilherme D’Almeida (baixo) e Gabriel Basile (bateria), tem dado o que falar no cenário do rock indie nacional. Fazendo um som quase vintage, deixam claras as influencias do rock dos anos 60 em suas músicas.

Onde e quando: No Palco Axe, às 16h10.

Mano Brown

É praticamente impossível não saber quem é Mano Brown, isso porque, ao longo dos anos de carreira, marcou a história do rap nacional juntamente ao Racionais MC’s (grupo cujo qual é integrante). No entanto, neste ano o rapper se apresenta sozinho no Lollapalooza, dando destaque ao seu disco solo, Boogie Naipe, sem abandonar os grandes sucessos que compôs para o Racionais.

Onde e Quando: No Palco Axe, às 18h10.

Ego Kill Talent

A banda de rock formada em 2014 é composta por ex-integrantes de outras bandas nacionais como, Reação em Cadeia e Sepultura. Jonathan Correa (vocais), Theo Van Der Loo (guitarra e baixo), Niper Boaventura (guitarra e baixo), Raphael Miranda (bateria e baixo) e Jean Dolabella (bateria e guitarra) intercalam os instrumentos durante o show criando uma dinâmica musical muito interessante para os ouvidos.

Neste ano, foram os responsáveis por abrir os shows do Foo Fighters em sua passagem pelo Brasil.

Onde e Quando: No Palco Budweiser, às 14h10.

Liniker e os Calamelows

A junção musical é um projeto de Liniker (vocais) em parceria com Renata Éssis (backing vocal), Rafael Barone (baixo), William Zaharanski (guitarra), Márcio Bortoloti (trompete) e Pericles Zuanon (bateria). Produzindo um R&B dançante e refinado, a banda apresenta uma harmonia invejável que não deixa dúvidas do seu protagonismo, junto ao de Liniker, no trabalho.

Onde e Quando: No Palco Onix, às 13h15.

Além dessas quatro bandas, outras cinco apresentações nacionais agitam o dia, além das internacionais como Imagine Dragons, Mac Miller, Pearl Jeam e muito mais.