LollaVAVEL: ALOK, Mallu, Rincon e muitos outros brasileiros prometem botar fogo no dia 23

O primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2018 promete ser quente! Grandes artistas irão passar pelos quatro palcos nessa sexta-feira (23), no Autódromo de Interlagos, entre eles: Red Hot Chili Peppers, LCD Soundsystem e Chance The Rapper. No entanto, as atrações nacionais chegam com toda força possível e não farão feio perante as grandes atrações gringas, mostrando que o Brasil estará imensamente representado por suas "pratas da casa" que prometem agitar o dia que abre o festival. Confira alguns dos destaques:

Alok

O brasileiro mais escutado no mundo atualmente, com inúmeros prêmios e honrarias nos últimos anos, sem dúvida é o show nacional mais aguardado da noite! Com seus remixes versáteis e seus sucessos internacionais (entre eles Hear me Now, disco de platina no VMA), o DJ promete trazer seu show super produzido, fortes basslines e vocais ao vivo para garantir uma experiência única para quem estiver em Interlagos na próxima sexta-feira!

Onde: Palco Perry's By Doritos, 22h (Brasília)

Rincon Sapiência

O rapper paulistano já é um veterano na cena do hip-hop nacional, afinal, desde 2005 o cantor destila seus versos sobre questões raciais e sua experiência de vida nas ruas das periferias. Entretanto, mesmo com parcerias e tendo feito shows até na África, foi com seu álbum de estréia Galanga Livre (2017) que ele foi catapultado para um lugar de maior destaque dentro do cenário da música brasileira atual, com letras maduras e realistas e um grande talento em sua mistura de ritmos, que vão desde o blues e o samba até as sonoridades das raízes africanas. Um show simplesmente imperdível!

Onde: Palco Budweiser, 14:30 (Brasília)

Mallu Magalhães

Quando se pensa em Mallu Magalhães em 2018, é difícil de imaginar que a vocalista da Banda do Mar, há dez anos atrás, estava com seus 15 anos colocando músicas no MySpace para tentar iniciar uma carreira. Hoje ela já é uma das representantes mais fortes da MPB dos últimos anos, com inúmeros sucessos tanto solo quanto em seu grupo com Marcelo Camelo e promete vir ao palco para fazer todos cantarem em alto e bom som. A cantora divulga seu novo álbum Vem (2017), que tem seu carro-chefe o samba "Você Não Presta", e com toda sua experiência, espera-se uma grande performance.

Onde: Palco Axe, 14:30 (Brasília)

Selvagens à Procura de Lei

Para uma banda lançada oficialmente em 2013 pela Universal Music, o Selvagens já possui um currículo de dar inveja: dois milhões de plays no Spotify, eleito a melhor música de 2016 pela Rolling Stone Brasil (o hit "Tarde Livre") e considerados pela Exame como uma das "11 bandas que estão mudando a música brasileira". Os cearenses irão subir ao palco do Lollapalooza pela segunda vez (a primeira em 2014) e prometem trazer todo seu som eclético e independente que tem ganho o país nos últimos anos, com o calejo de quem já está a dois anos em turnê e fazendo shows até fora do Brasil!

Onde: Palco Budweiser, 12:50 (Brasília)

Outras bandas brasileiras dignas de nota que também estarão presentes no dia 23 de março são:

- Nem Liminha Ouviu (primeira atração a se apresentar no Lolla 2018, palco Budweiser)

- Luneta Mágica (Palco Onix)

- Plutão já foi planeta (Palco Axe)

- Vanguart (Palco Onix)