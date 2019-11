LollaVAVEL: o melhor da música nacional no último dia do Lollapalooza 2018

Que o line-up do Lolla está recheado de atrações internacionais incríveis todo mundo já percebeu. Mas se você acompanhou as outras matérias do nosso especial [embedar link para a matéria dos destaques do dia 24] sobre o festival desse ano também já sabe que tem muitos artistas de peso do cenário nacional que estarão presentes na edição de 2018. Confira agora os destaques brasileiros que subirão ao palco no dia 25 de março no Lollapalooza!

Conexão Brasil-México

A primeira banda a se apresentar no domingo é fruto da junção de integrantes de ambos os países da América Latina. Formada por três brasileiros e dois mexicanos, a Francisco, El Hombre é um quinteto que promove o melhor da cultura musical das duas nações. Com canções dançantes e letras críticas, o grupo chega ao festival para falar, através da música, da realidade política e social do país, temas que são o foco do último disco da banda, intitulado Soltasbruxas (2016).

Exibindo no currículo apresentações em diversos festivais nacionais e também internacionais - como o Imesur, do Chile, e o FimPro, do México -, a Francisco, El Hombre promete uma performance animada e ao mesmo tempo madura, voltada tanto para o entretenimento quanto para a denúncia e a reflexão.

Tijolo por tijolo

Sim, esse é o nome do mais recente trabalho do Braza, que sobe ao palco Budweiser no domingo às 12h30. O grupo carioca, cujos integrantes são remanescentes do Forfun - banda dos anos 2000 que marcou a geração da época com uma fusão de ritmos única e letras criativas e críticas - chega ao Lollapalooza com sua mistura característica de estilos para manter elevado o nível dos shows.

Através da união do reggae, do hip hop e do soul, a banda vem trazer sons fortes, com letras conscientes e levadas marcantes, para esquentar ainda mais o clima do festival. Quem for curtir ao vivo, pode esperar muita interação com o público e um show envolvente do começo ao fim.

Som único

Quem já ouviu as músicas da Mahmundi sabe que o título acima não diz respeito à quantidade, mas à qualidade: abusando de criatividade e do estilo próprio, a cantora e compositora carioca cria letras sensíveis e arranjos pulsantes. A multinstrumentista chega ao Lollapalooza trazendo no repertório canções de seu mais novo disco, intitulado Mahmundi (2017), e produzido por ela mesma.

Com dois Prêmios Multishow de Música Brasileira no currículo, a cantora promete uma apresentação que irá surpreender até mesmo o público que não conhece seu som, e deixar quem já é fã ainda mais envolvido com os sucessos "Hit", "Eterno verão" e "Calor do amor", entre outras músicas.

Talento e sucesso reconhecidos

Às 14h10, quem sobe ao palco Axe é Tiê. Além de sua voz doce, a cantora traz para o festival os hits de seu novo álbum, Gaya (2017), disco no qual estão as músicas "Mexeu Comigo", que faz parte da trilha sonora de Malhação, da Tv Globo, e "Amuleto", que compõem a trilha sonora da novela O Outro Lado do Paraíso, também da Tv Globo. O disco também traz a canção "Duvido", que conta com a participação de Luan Santana.

Dentre outros sucessos, Tiê alcançou fama considerável com o hit "A noite", do álbum Esmeraldas (2014), cujo clipe possui mais de 90 milhões de visualizações no YouTube e que foi uma das 5 músicas mais tocadas em 2015. Ao longo da carreira, já realizou shows por todo o Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e em 2016 foi responsável por abrir as apresentações da banda Coldplay no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de realizar uma turnê no Japão.

Fusão de batidas e experiências

Por último, e não menos importante, a atração que encerra a participação brasileira no festival é o Tropkillaz. Composta pelos DJs e produtores musicais Zegon e Laudz, a dupla chega com tudo ao Lollapalooza, disposta a levar o público ao delírio com suas batidas eletrizantes.

Considerados dois dos maiores DJs de hip hop do Brasil, Zegon e Laudz são de gerações distintas, o que torna a experiência do Tropkillaz ainda mais envolvente graças à mistura de influências e estilos na hora de compor os beats. Elogiados por nomes como Steve Aoki, Major Lazer e Yellow Claw e reconhecidos internacionalmente, a dupla promete esquentar ainda mais o clima do festival, fechando as participações nacionais com chave de ouro.

Confira os horários e palcos de todas as atrações do último dia do Lollapalooza aqui!