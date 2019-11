Crítica | This is Us - 2ª Temporada

Uma abertura simples, mas com um grande significado: A série começou.

Com sua primeira exibição em setembro de 2016, ao longo de 2 temporadas com 18 episódios cada, a série se passa em múltiplas décadas e segue a vida da família Pearson, uma família como qualquer outra com seus inesperados jeitos.

This Is Us acompanha os irmãos Kate (Chrissy Metz de American Horror Story), Kevin (Justin Hartley de Revenge) e Randall (Sterling K. Brown de The People v. O.J. Simpson), nascidos na mesma data. Kate e Kevin são os filhos biológicos de Jack (Milo Ventimiglia de Gilmore Girls) e Rebecca (Mandy Moore de Um Amor para Recordar), enquanto Randall foi adotado pelo casal após eles terem perdido o terceiro filho da gravidez de trigêmeos durante o parto. Eles formam uma família alegre e amorosa, com os conflitos naturais do crescimento e da convivência

O roteiro que brinca com a linha no tempo, num truque simples e bem realizado. Vamos nos aprofundando nas razões que levam os trigêmeos a tomarem determinadas decisões na fase adulta nos dias de hoje. E assim, continua a jornada nesta segunda temporada. Kevin com seus problemas em sua carreira e em seu relacionamento, Kate com a possibilidade de formar uma família e ter o casamento dos seus sonhos e o Randall querendo adicionar mais alguém em sua família perfeita.

Sendo assim, tornando-se mais emocionante do que a primeira temporada.

A série é única, nos faz chorar, refletir sobre a vida. Porque no meio de várias séries de super-heróis, séries teens e de comédia, é bom se conectar com uma. Pelo simples fato de: São seres humanos, com conflitos do dia a dia, com problemas de auto aceitação, ansiedade e vícios. This is Us somos nós. É uma crônica das nossas vidas.

A rede TV NBC anunciou a renovação de mais uma temporada de 18 episódios cada. Já com três indicações ao Globo de Ouro e 11 indicações ao Emmy Awards 2017, levando dois prêmios: o de melhor ator convidado em série de drama para Gerald McRaney e o Sterling K. Brown levando em 2018, a estatueta de melhor ator em série de drama. O intérprete da versão adulta de Randall Pearson tornou-se o primeiro ator negro a vencer o prêmio em 19 anos.

Segue o trailer da primeira temporada para dar aquele gostinho:

Nota da série de 0 a 5: 5